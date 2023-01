En lo que a básicos del hogar se refiere, los productos de limpieza nunca pueden faltarnos, puesto que son los que nos ayudan a que nuestro hogar se mantenga limpio e higienizado. Hay quienes apuestan por contar con una solución específica para cada zona de la casa, desde un líquido concreto para los cristales a otro, por ejemplo, para eliminar el polvo de los muebles de madera. Otras filosofías, sin embargo, abogan por dar con un único producto adecuado para todo, como la piedra blanca. También hay quienes realizan sus propias mezclas, aunque, en este caso, hay que extremar las precauciones para no juntar aquellas que pueden causar reacciones.

Escoger una u otra solución dependerá de cada hogar, pero hay algo que todos comparten: el deseo de contar con un lavavajillas. Esta máquina realiza por nosotros una de las labores domésticas más arduas de la casa, la de limpiar los platos, los cubiertos y todos los utensilios empleados en la cocina, una estancia en la que la grasa y la suciedad dificultan, aún más, el mantener todo impecable. Por ello, son muchos los que ya han instalado este electrodoméstico, puesto que hay soluciones mini, incluso para los pisos más pequeños.

Pero con contar con la máquina no basta para conseguir una vajilla limpia y reluciente como el primer día. Necesitamos disponer de jabones, líquidos, sales y otras soluciones para que, además de cuidar de nuestro platos y vasos, alarguemos la vida útil de esta inversión. Por último, solo nos queda dar con unas buenas pastillas de lavavajillas, y las de Finish son unas de las favoritas de los usuarios. En concreto, las Powerball All in One, que cuentan con poder desengrasante y que son eficaces hasta con las manchas más difíciles. Además, hoy podemos ahorra con su compra: el pack de 110 unidades cuesta 19,29 euros en Amazon, lo que supone un ahorro del 20% respecto al precio habitual y un coste de 17 céntimos por lavado.

El 'pack' de Finish. Amazon

Estas pods han sido diseñadas para que sus propiedades se liberen incluso en las aguas más duras, para que todas las vajillas queden impecables. Lo consigue con su triple acción: la del power gel, que elimina los residuos más difíciles; la powerball, para los restos más incrustados; y la de las microesferas limpiadoras que levantan los alimentos pegados. Todo ello en un solo ciclo de lavado, también en el modo eco que emplean aguas más frías y un menor tiempo de lavado, lo que sin duda nos ayuda a ahorrar energía y, por tanto, a reducir la factura de la luz, puesto que el lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más consume.

