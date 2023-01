De las tendencias en publicidad a los casos de éxito: los temas de marketing digital de Think with Google más leídos en 2022

El año que acaba de finalizar ha estado lleno de cambios y nuevas tendencias en el mundo del marketing. Durante los últimos 365 días, las empresas han hecho frente a los retos derivados de la vuelta a la normalidad tras la pandemia y al cambio de comportamiento de los consumidores, pero no han estado solas. Desde la web de insights de Google, los expertos de la compañía no han dejado de buscar fórmulas que ayuden a las marcas a desarrollar estrategias exitosas. Por eso, en este 2023 que comienza, desde Think with Google, nos proponen recordar los diez temas más leídos en 2022. Si te los perdiste, esta es tu oportunidad para descubrirlos.

Entre los artículos que más han interesado a los usuarios destacan los que avanzan algunas claves para mejorar el rendimiento de las campañas y los que nos han ayudado a desmontar falsos mitos sobre la publicidad en streaming. Y es que, en 2022, hemos descubierto el profundo interés que despiertan medios como YouTube entre los anunciantes. Sin embargo, han sido los ejemplos de éxito los que han acaparado la atención mayoritaria de los lectores. El camino recorrido por empresas como L'Oreal o Carrefour que se convirtieron en pioneros en la aplicación de soluciones de retail media para posicionar su publicidad, la estrategia digital de Verti Seguros para aumentar sus ventas, o cómo Pepe Phone logró que su audiencia le escuchase son algunos de los textos que más interés han despertado en 2022. En este artículo de la web Think with Google encontrarás un resumen de todos ellos para que puedas comenzar a construir una estrategia de éxito en 2023.

En el site Think with Google encontrarás este y otros artículos interesantes.