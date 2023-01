"A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", fue lo que le parece decir Shakira a Piqué en referencia a Clara Chía en su canción con Bizarrap. Y, aunque muchos son los que han reaccionado a esta incendiaria letra, el exfutbolista no se ha pronunciado directamente, aunque sí lo ha hecho su entorno, tal y como cuenta Sálvame.

"La vida puede ser maravillosa" fue lo que dijo el catalán tras el lanzamiento de su canción, pero en realidad se refería a la Kings League que está organizando con streamers y que se celebrará este domingo. "Te vas a enterar", también tuiteó, pero parece ser un mensaje más dirigido a Javier Tebas, quien criticó su liga.

Por tanto, Piqué no ha querido hacer alusiones claras a la canción, pero tampoco ha querido ocultarse y ha seguido con sus compromisos profesionales y su perfil público. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté "enfadado" y "molesto" con el tema.

"El entorno de Piqué está bastante indignado con la letra de Shakira, dicen que es escandalosa y brutal", aseguró este jueves Kike Calleja, reportero de Sálvame. "Me dicen que Gerard está bastante enfadado, muy molesto, y tiene un deseo ahora mismo: que Shakira se marche de Barcelona cuanto antes".

"Según me comentaba Laura Fa, la nueva fecha que estaban barajando para marcharse, si está el padre de Shakira en condiciones, sería Semana Santa", continuó relatando en directo. "Gerard no va a poner ningún impedimento porque lo que quiere es que se marche de aquí, que se vaya a Miami y lo deje tranquilo".

Además, el periodista sostuvo que el exfutbolista "no tiene intención de hacer ninguna declaración pública en contra de Shakira ni tampoco va a tomar ninguna acción legal porque no quiere modificar ese acuerdo al que tanto les costó llegar".