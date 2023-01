Vaqueros desde 31 euros, camisetas por 9 o cazadoras desde 50: las rebajas de Levi's y Pepe Jeans en Primeriti tienen las horas contadas

Desde su entrada en escena en el mundo de la moda en 1873, los pantalones vaqueros se han convertido en una prenda imprescindible en nuestros armarios. Pasan los años, y los jeans se reinventan para seguir siendo protagonistas de nuestros outfits, desde los looks más deportivos hasta los más formales. El año que acaba de comenzar no podía ser menos y ya avanza cuáles serán lo modelos que reinarán esta temporada: vuelven los 90 y la moda cargo, un estilo que se va a dejar notar en nuestras prendas denim favoritas.

Los seguidores de las últimas tendencias ya se habrán hecho con unos vaqueros anchos y con muchos bolsillos. Pero, en cuanto a jeans se refiere, los hay para todos los gustos: rectos, rotos, slim, skinny… Marcas como Levi's o Pepe Jeans han convertido el denim en la piedra angular de sus colecciones con prendas icónicas como los clásicos 501. Sin embargo, hacerse con uno de estos modelos supone una inversión que no está al alcance de todos. Por eso, no puedes dejar pasar la oportunidad de conseguirlos con hasta el 65% de descuento en Primeriti, la web de ventas flash de El Corte Inglés. Claro, que una oferta así tiene las horas contadas.

El 16 de enero es el último día para hacerte, por ejemplo, con las últimas tallas disponibles de este pantalón vaquero que es tendencia: un modelo stay loose carpenter de Levi’s para ellos que, de 130 ha pasado a costar 52 euros gracias al 60% de descuento sobre su precio original.

Un modelo de Levi's, tendencia este 2023 Primeriti

También hay grandes descuentos en pantalones para ellas como este modelo recto en color azul oscuro que puede ser tuyo por 31 euros si te das prisa . Y no solo de vaqueros está lleno el catálogo de Levi’s en Primeriti: todavía quedan camisetas por 9 euros en varios colores o sudaderas con varias tallas disponibles por menos de 31 euros. O, si aún no has encontrado el plumífero para esta temporada, también puedes hacerte con un abrigo blanco por 52 euros (un 60% menos) por tiempo limitado.

Hasta el 65% de descuento en Pepe Jeans

Todavía queda menos para para que finalicen las rebajas de Pepe Jeans en Primeriti. El 15 de enero terminan los descuentos del 65% en una gran cantidad de prendas como estos pantalones slim fit con efecto desgastado que están volando de la web porque su precio es imbatible: solo 31 euros.

Una opción muy favorecedora en azul oscuro. Primeriti

Puede que no encuentres tu talla de este modelo. Si es así, no te preocupes, porque hay otras buenas ofertas para elegir como un pantalón crop azul claro, por 34 euros, que será básico en muchos de tus looks de invierno y primavera. También encontrarás prendas tan rebajadas como un polo con rayas a contraste por solo 24 euros o varios vestidos estampados desde 27 para combinar con botas cowboy. Date prisa, porque esta promoción termina en horas.

