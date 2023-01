Tras el terremoto mediático y musical que provocó este jueves la nueva canción de Shakira con Bizarrap, en la que había evidentes referencias a Gerard Piqué y Clara Chía, muchos son los que han reaccionado al tema, generando un debate y opiniones enfrentadas. Por ello, Sara Sálamo quiso salir en defensa de la cantante en sus redes sociales.

La artista colombiana recibió numerosas alabanzas por su tema, pero también críticas centradas en lo que esto podría afectar a los dos hijos que ambos tienen, Shasha y Milan.

Además, otros le reprocharon que le dedicara, aparentemente, unos versos a la nueva novia de su ex y no focalizar los mensajes solo en él. "Tiene nombre de persona buena. Clara... mente no es como suena" o "Cambiaste un Rolex por un Casio" son algunas de las frases que le dedicó.

De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor.

Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente. https://t.co/3q9XeBdeGw — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 12, 2023

Después de estos comentarios, la actriz Sara Sálamo, tras declararse "muy fan" de Shakira, salió en su defensa ante todas estas críticas. "De nuevo se esperaba de nosotras que seamos el ejemplo a seguir de ser perfectas, protocolarias y meticulosas ante el dolor", tuiteó. "Si eres mujer: la rabia deberías controlarla, ser impoluta y respetuosa, aunque te hayan reventado personal y públicamente".

Y por supuesto, también se enjuicia el papel como MADRE.

Ella “tiene obligación” de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema…

Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 12, 2023

"Por supuesto, también se enjuicia el papel como madre. Ella 'tiene obligación' de medir cada paso por cómo afecta a los hijos este tema", continuó contando. "Pero el padre… Al padre no podemos pedirle responsabilidad afectiva en cuanto a su pareja e hijos".

Y ya por último…



Lo que ha conseguido Shakira es MUY importante.



Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos.



Tan sororos, como la tercera en discordia. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 12, 2023

"Y ya por último… Lo que ha conseguido Shakira es muy importante. Ahora los señoros están muy preocupados por la sororidad. Y son todos sororísimos. Tan sororos, como la tercera en discordia", concluyó.