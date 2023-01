Vanessa, decepcionada con su cita en 'First Dates': "Es muy guapo, pero no es un empotrador"

Vanessa acudió este jueves a First Dates en busca del amor, pero también intentando conocer la "parte empotradora de mi cita", afirmó en su presentación la comensal.

Gonzalo fue el primero en llegar, y comentó en su presentación que llevaba un año haciendo surf, pero también le gustaba mucho patinar y explorar la naturaleza. "Soy fisioterapeuta y, tras probar el mundo del yoga, he decidido que tengo una vida maravillosa, pero que quiero viajar por el mundo sin billete de vuelta".

A continuación llegó Vanessa, que admitió que "estoy convencida de que los astros influyen en nuestra vida y estoy muy interesada en el mundo de las energías".

"También me gustan los masajes reiki y shiatsu y busco a un hombre que me atraiga física y mentalmente, pero también creo que es muy importante que tenga una buena posición social y económica", añadió.

La fisitoterapia, el yoga, los masajes o la posibilidad de tener hijos fueron algunos de los temas que trataron ambos comensales durante su velada en el restaurante de Cuatro.

Vanessa y Gonzalo, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero eso no fue suficiente para que se plantearan un futuro juntos. Gonzalo no quiso tener una segunda cita con Vanessa porque "ahora quiero volar más que tener una relación estable".

Ella, por su parte, señaló que tampoco quería volver a quedar porque "he intentado descubrir su parte empotradora, no obstante, me he dado cuenta de que, a pesar de que era muy guapo, pero no le he visto su faceta de empotrador".