El Papa Francisco, sobre el salto de junio en la valla de Melilla: "Hay que implantar el debate humanitario"

El Papa Francisco ha abogado por "implantar el debate humanitario", en referencia al salto que tuvo lugar el pasado 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla y que acabó con el fallecimiento de al menos 23 migrantes. "Tenemos que implantar el debate humanitario", ha subrayado Francisco en una entrevista con la revista de los misioneros combonianos 'Mundo Negro', al ser preguntado sobre el hecho de que el debate sobre el intento de acceso a España por la valla de Melilla se haya llevado más a lo político que a lo humanitario.

Los hechos ocurrieron el 24 de junio de 2022 cuando intentaron entrar a España de forma irregular alrededor de 2.000 migrantes de procedencia subsahariana, a través de la valla fronteriza que separa Melilla de Marruecos. Según las cifras oficiales, en el transcurso de estos acontecimientos fallecieron 23 personas.

Desde que ocurrió, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la actuación de la Guardia Civil y ha reiterado que "no hubo ningún muerto en territorio español", después de que un documental de la BBC contradijera la versión oficial, y asegurara que la Policía española vio y no impidió que decenas de personas murieran. En diciembre, la Fiscalía General del Estado archivó el caso al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes.

Por otro lado, el Papa también denuncia y tacha de "crimen" el uso de concertinas en las vallas para frenar a los migrantes que intentan llegar a Europa en busca de un futuro mejor.

"Cuando pones concertinas para que no se escapen, es un crimen. Es un crimen. Y esos países que tienen un índice demográfico por el suelo, que tienen necesidad de gente, que tienen pueblos vacíos y no saben gestionar la inserción de migrantes. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. Si no se integra, es malo", precisa Bergoglio.

En todo caso, critica que existe "una injusticia europea muy grande" porque "Grecia, Chipre, Italia, España y también Malta son los países que están más en el área de recibir migraciones" y "tienen que hacer frente a todo y están en la disyuntiva de mandarlos de vuelta para que los maten o mueran" pero "la Unión Europea no acompaña".

Ante esta situación, el Pontífice aboga por "ayudar a África" para que "sea cada vez más señora de sí misma", como "dijo una vez una jefa de Gobierno" pero lamenta que, en estos momentos, se la está "saqueando".

"Esa idea de que África existe para ser explotada es lo más injusto que hay, pero está en el inconsciente colectivo de mucha gente, y hay que cambiarla. Además, en segundo lugar, hay que hacerse cargo de la riqueza que tiene África, no solo de la riqueza mineral, sino intelectual", ha subrayado, al tiempo que ha puntualizado que "hay que ir a los pueblos, no a las ideas".