Adara Molinero se ha desprendido del que era uno de sus mayores complejos: su antigua nariz. La ganadora de GH VIP pasó por quirófano el pasado mes de diciembre para someterse a una rinoplastia y no puede estar más contenta con el resultado. Ella misma lo ha expresado en sus stories de Instagram, donde ha querido mostrarse con "naturalidad".

Con la cara lavada y visiblemente feliz, la influencer madrileña ha explicado a sus seguidores que es normal que, en ocasiones, su nariz se vea diferente, ya que la intervención todavía es muy reciente y, tras la hinchazón, "esta todavía está acomodándose".

"Ahora estoy encantada con mostraros mi naturalidad", ha celebrado Molinero. Eso sí, es consciente de que habrá que esperar "unos meses" para ver su rostro definitivo.

Adara Molinero habla de su operación de nariz. INSTAGRAM

"Hay veces que me la veis diferente porque lógicamente hace muy poquito que me he operado", ha aclarado la influencer.

En sus anteriores publicaciones, la joven confirmó que la intervención consistía en reducir los dos cartílagos alares y conseguir así corregir "la desproporción" que tenía en la punta. Además, también buscaba reducir dos aristas de los huesos nasales a través de ultrasonidos.