Una testigo de la reconstrucción del asesinato del cuerpo mutilado en Marbella relata las confesiones del asesino en 'Y ahora Sonsoles'

El cuerpo de Natalia apareció mutilado en una playa de Marbella a principios de esta semana. Y, este jueves por la mañana, el asesino confeso ha recreado junto a la Policía Nacional cómo habría cometido el crimen, arrojando el cadáver finalmente al mar. Y ahora Sonsoles ha hablado con una testigo de la operación, quien ha dado algunos detalles.

La testigo ha presenciado la reconstrucción de los hechos con la presencia del asesino, exnovio de la víctima, que ya está en la cárcel. La hostelera del restaurante a pie de playa ha relatado lo ocurrido: "Nos alertó un poco el helicóptero de la Policía Nacional, y estaba todo el dispositivo fuera".

"Le prestamos todo lo que pudimos y se lo llevaron", ha explicado. Además, la operación se ha repetido. "Todavía estaban buscando algo", ha explicado. En cuanto a lo que ha sentido al estar cerca del asesino, se ha sincerado: "Me ha sorprendido, porque al ver cómo ha explicado que lo arrojaba aquí, te quedas alucinando".

"No te puedes fiar, porque esto es una zona muy tranquila y no sabes lo que te puedes encontrar", ha declarado. Por otro lado, no le suena la cara del hombre. "Hay gente que me ha dicho que lo conoce del barrio", ha explicado.

"No estamos muy acostumbrados, porque aquí estamos muy tranquilos. Somos los únicos que estamos abiertos y nos ha pillado en primera línea", ha apuntado, preocupada.