El incierto futuro de BeReal, la app anti-postureo que se ha colado en el día a día de la generación Z

Es 31 de diciembre, faltan un par de minutos para la medianoche y todo el país está atento a la televisión con sus 12 uvas listas para ser engullidas, en el mejor de los casos, al ritmo de las campanadas del reloj de la Puerta del Sol. Algo ocurre, sin embargo, que habría sido muy difícil de explicar hace un año.

Cientos de miles de móviles reciben a la vez una notificación: "Es la hora de BeReal". La tensión es palpable, hay dos minutos para sacar una foto que capturará las imágenes de las cámaras delantera y trasera del móvil y subirla a la app que ha desatado furor desde el pasado verano. Una app presentada como una alternativa contra el postureo, sin filtros y que aspira a reflejar la vida tal y como es. En el trabajo, paseando al perro… o a punto de comer las 12 últimas uvas del año.

"Te crea curiosidad el ver qué sube la gente, si la han subido a tiempo o no, ver qué están haciendo en ese momento, las reacciones, es entretenido… realmente solo da para eso, no da para más", declara Andrea Morato, una estudiante de 18 que usa la aplicación desde marzo del año pasado.

Andrea Morato, junto a varios amigos en una imagen subida a su cuenta de BeReal. CEDIDA

"Es verdad que hay gente que se lo guarda para cuando hace cosas guays, pero a mi me da un poco igual"

El funcionamiento es, efectivamente, bastante simple. La app manda una notificación una vez al día a distinta hora. Los usuarios tienen dos minutos para fotografiarse estén donde estén y, después, siempre que hayan subido su foto, pueden enviar selfies reaccionando a las fotos de sus contactos.

El planteamiento tiene una excepción que le resta rigidez, pero también espontaneidad. Los usuarios pueden subir la foto igualmente tras el plazo de dos minutos y simplemente se considerará como un "Late BeReal" o "BeReal tardío". "Es verdad que hay gente que se lo guarda para cuando hace cosas guays, pero a mi me da un poco igual. Pero bueno, sí, es cierto que hay cierto postureo yo creo, ¿no? Yo creo que sí", admite Morato.

Un crecimiento fulgurante

BeReal se ha hecho un hueco en apenas unos meses en un sector, el de las redes sociales, que parecía saturado tras la consolidación de Instagram y TikTok en los últimos años que se unían a la pionera Facebook para crear un ecosistema altamente competitivo y con, aparentemente, poco espacio para recién llegados.

"Han aprovechado algo que está muy extendido que es este comentario de 'lo que aparece en las redes es mentira' para usarlo como eslogan y como su propio nombre de marca: 'Vamos a ser reales'", declara Silvia Martínez, directora del máster de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya. "Han sido inteligentes para captar la atención, pero habrá que ver cómo evoluciona la plataforma y si consigue mantenerse en estos niveles de crecimiento".

Su lanzamiento oficial fue en 2019, de la mano de dos jóvenes franceses -Alexis Barreyat y Kevin Perreau- pero el año de eclosión para para la app ha sido 2022, especialmente durante el pasado verano.

"La empecé a usar un poco con tres amigos este verano, pero la acabé desinstalando porque solo veía lo que poníamos los tres y decía, ¿qué hago aquí?", declara Pablo Hernández, de 19 años. "Como ahora mismo está todo el mundo a tope la volví a retomar y ahora mola más porque veo a gente de clase y a la mayoría de mis amigos, ya es como que se ha puesto en la sociedad de la gente joven y se va a quedar como Instagram, TikTok, Twitter… ya es el día a día".

Pablo Hernández, estudiando en la biblioteca con una amiga en una imagen que subió a su cuenta de BeReal. CEDIDA

¿Logrará mantenerse BeReal en la cresta de la ola? Esa es la gran duda que sobrevuela el sector. 2022 ha sido indudablemente un buen año, pero es difícil predecir si logrará mantenerlo en tiempo. Sobre el otro gran reto, que los usuarios se mantengan activos, una encuesta realizada a 900 usuarios de esta aplicación por la web photoAiD mostró que el 88% de los usuarios abre la aplicación todos los días, de los cuales un 77% se toman un BeReal a diario.

Monetizar el éxito

La cara de BeReal en España ha sido David Aliagas, que entró muy pronto en el proyecto y es uno de los grandes responsables de su rápida implantación en nuestro país, curiosamente, por la difusión que ha hecho de la red social a través de una de una de las líderes de la competencia: TikTok.

El joven catalán ha sido parco en declaraciones públicas más allá de sus propios vídeos de TikTok, pero fue entrevistado en el podcast de Nude Project en noviembre donde admitió que la empresa no obtiene beneficios, pero tampoco pretende hacerlo en este periodo.

"No monetizamos, cuando se piense en monetizar, si llega el momento, pensaremos en eso (el tiempo que pasan los usuarios en la app), pero como de momento no estamos pensando en monetizar sino en captar gente, no nos importa", declaró Aliaga, que se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la app esté pasando de moda: "Estos comentarios de que a los tres meses no la usas llevan un par de años y cada vez tenemos más usuarios".

Obtener beneficios económicos ha sido el gran reto, generalmente irresuelto, para las empresas de redes sociales. El potencial es obvio, acogiendo a millones de usuarios de distintos perfiles, pero qué hacer con él no está tan claro. En el caso de BeReal, ni siquiera hay publicidad ni versiones premium por lo que todo lo que puede ofrecer a potenciales inversores es una promesa de una futura rentabilidad.

"Si consigue mantenerse en los niveles de crecimiento actuales, otros intereses empezarán a tenerla en cuenta de manera natural como son las marcas. Se ha hecho alguna opción de marketing puntual pero esa presencia que tenemos en otras plataformas no está en BeReal", señala Martinez, de la UOC, que también señala el riesgo de que "otras plataformas ya consolidadas intenten integrar sus funcionalidades".

Por ahora, el intento más claro de replicar las características de BeReal ha venido de la mano de la compañía china TikTok, que añadió hace un par de meses la función TikTok Now a su app, por el momento, con escaso éxito.

Daniela Pérez, una estudiante de 18 años, usa la aplicación desde octubre del año pasado. Fue usuaria habitual de TikTok, pero acabó frustrada y BeReal fue para ella una bocanada de aire fresco. "Cuando los de TikTok lo copiaron yo seguí en BeReal", asegura Pérez. "TikTok no me gusta, me parece que te pasas ahí un montón de horas y he invertido un montón de tiempo ahí, te atrapa, y te sientes fatal, pero esta no tiene tanto misterio, te ves las fotos y no se vuelve a renovar en todo el día".

Daniela Pérez, con una familiar en una imagen subida a su cuenta de BeReal. CEDIDA

"TikTok no me gusta, me parece que te pasas ahí un montón de horas y he invertido un montón de tiempo ahí, te atrapa"

¿Libre de postureo?

Tomando unas cervezas con un amigo hace poco menos de un año, José Benito, un creativo publicitario de 23 años, escuchó por primera vez hablar de BeReal. "Lo vimos como una anécdota, pensamos que se iba a quedar en eso, una app que al final nunca acabarías usando", declara Benito. Pero su predicción se demostró pronto totalmente errada. Más y más de sus amigos se fueron incorporando y su uso se ha vuelto cotidiano para el grupo.

Tras 10 meses de uso prácticamente diario, la app le envió, a comienzos de este año, las estadísticas de su actividad en BeReal y él mismo se sorprendió de que su contenido no había sido tan espontáneo como cabría esperar.

"Solo el 7% de mis BeReals han sido el momento de la notificación, porque te pilla en el trabajo o en una reunión o en un momento simplemente en el que no te apetece hacerte una foto porque estas de mal humor y lo pospones", reconoce Benito. "Sí que sé que hay gente que sabe que ese día va a hacer algo guay y se espera a llegar a la playa o a la puesta de sol. Alguna vez me ha pasado también yendo al campo del Atleti, me ha salido media hora antes y he dicho, bueno, me espero porque entre hacerlo en el metro petado de gente y hacerlo en el campo… pues mira".

José Benito, en el estadio Civitas Metropolitano, en una imagen subida a su cuenta de BeReal. CEDIDA

"Alguna vez me ha pasado también yendo al campo del Atleti, me ha salido media hora antes y he dicho, bueno, me espero"

La mencionada encuesta de photoAiD mostraba que el 82% de los usuarios admitía que ha esperado al menos una vez a vivir un momento interesante para publicar una foto. También señalaba otra encuesta otra de las características de esta red social: el tiempo de uso diario -entre 20 y 40 minutos, inferior al de Instagram y sobre todo TikTok, donde los usuarios llegan a estar 52 minutos al día de media.

"Yo BeReal lo miro una vez al día. Tampoco es que sea una persona hiperocupada que diga que no puedo perder el tiempo, pero no te engancha como Instagram o TikTok que tienen un punto adictivo", declara Benito. "Ves quién se reacciona el uno al otro, quién contesta a quién y dices: 'Anda, ¿mi amigo está quedando con una chica?'".

Una app para la generación Z

El éxito de la expansión de BeReal no tiene peros en términos numéricos, pero su carencia más evidente ha sido a la hora de lograr un público tan trasversal en cuanto a edad como lo tienen sus competidores, especialmente Facebook.

A día de hoy, BeReal es, ante todo, una app de la generación Z -los nacidos a partir del 2000- y los usuarios de más edad se encuentran en ocasiones con que tienen pocos amigos o conocidos con los que conectar.

Rocío Márquez, una médica de 30 años, conoció BeReal a través de Instagram. La nueva app tiene una opción que permite compartir el contenido en otras redes sociales y es habitual ver a usuarios de Instagram mostrando en sus historias la característica doble imagen captada a través de BeReal.

Rocío Márquez, en la cocina de su casa, en una imagen subida a la red social BeReal. CEDIDA

"Me he dado cuenta de que lo usa gente más joven que yo, es como de una generación posterior"

"Lo veía con mucha frecuencia pero no me interesaba porque no me quería hacer otra app más. Hasta que un amigo cercano se lo hizo y me lo bajé hace como tres meses", declara Márquez. "Me he dado cuenta de que lo usa gente más joven que yo, es como de una generación posterior. Me he dado cuenta que tengo por ejemplo un primo y que ese primo y que tiene a todos sus amigos pero gente de mi edad no lo usa casi nadie. Tengo pocos contactos, y los que tengo casi todos son más jóvenes".

¿Logrará mantener BeReal su crecimiento? ¿Podrá expandirse a otros públicos no tan jóvenes? ¿Será posible hacer que todo esto sea rentable sin perder su esencia? Todas esas dudas solo las responderá el tiempo. Por ahora, solo queda estar atento a la próxima notificación de "la hora de BeReal".

