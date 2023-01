José Apezarena: "Sánchez intenta reafirmarse permanentemente por encima del Rey"

Una década después de dar a conocer a Todos los hombres del rey Juan Carlos I, el periodista José Apezarena ahonda ahora en quiénes susurran al oído del actual monarca. El biógrafo y autor de otras seis obras en torno a los residentes en Zarzuela arroja luz sobre los asesores y personas de confianza del Jefe del Estado en Los hombres de Felipe VI. "Ninguna ha sido jefa de la Casa del Rey, porque el actual lleva 20 años con Felipe VI. Pero en algún momento se producirá el relevo", sostiene a 20minutos.

En esta entrevista también ofrece su opinión acerca de la futura formación de la princesa Leonor -aún sin confirmar-, de la correlación con la Corona británica y de las últimas conversaciones entre el Jefe del Ejecutivo y el del Estado español. Caminar por delante de Felipe VI y llegar tarde al acto del 12 de octubre "no es un problema de protocolo, pero sí de educación".

¿Los hombres de Felipe VI asesoran mejor a la familia real española que los de la familia real británica?Si miramos los resultados, quizá sí. Aquí ha habido problemas, pero allí son espectaculares. Lo último, el hijo del Rey poniendo en jaque a la monarquía. Han tenido mala suerte. Y la familia real británica es poco familia. Seguramente, allí les aconsejan menos porque la monarquía es más antigua. Y Juan Carlos necesitaba más gente alrededor. Pero les ha salido mal.

¿Tiene más equipo Felipe VI que Juan Carlos I o menos?Un poco más, pero es lógico. Cuando Juan Carlos llegó a Rey, el país estaba menos desarrollado pero la situación era menos complicada. Hoy, en el Gobierno hay un partido antimonárquico. Pero hay que decir que el equipo permanente del rey no es muy numeroso, ya que Zarzuela llama a expertos para consultarle cosas. Por ejemplo, cuando se produjo el proceso separatista en Cataluña, llamó a expertos en Derecho Constitucional y a políticos destacados para escucharles.

¿A cuáles?A presidentes del Gobierno, diputados, líderes, también catalanes… Y a teóricos constitucionalistas. Y de esos consejos, salió la decisión de comparecer ante los españoles en un discurso impresionante en el que dijo algo muy poderoso, que con él no habría independencia de Cataluña.

Fue un discurso muy aplaudido. ¿El de la pasada Nochebuena sirvió para contribuir a paliar la crisis institucional actual?No se puede esperar mucho de un discurso de Nochebuena, que tiene un tono de balance, hogareño. Aunque en ocasiones sí se han dado mensajes destacados, como cuando Juan Carlos I dijo en 2013 que "La justicia es igual para todos", estando el caso Urdangarin de por medio.

Pero en el caso actual, en medio de una crisis institucional, era importante.Es interesante, porque a veces la gente puede preguntarse dónde está el Rey. Pasó en la crisis catalana, pero salió a hablar. Y este año, ante la paralización de la justicia, habló de la necesidad de que las instituciones cumplan la ley. Pero él es rey de todos y no puede tomar parte. Dice, pero con mucho cuidado. Y siempre acudiendo a la Constitución como elemento clave.

Oiga, y entre los hombres del rey, ¿no hay ninguna mujer?¡Hay muchas! Las mujeres de la familia, las profesoras del colegio, la presidenta de la Academia de Historia que le dio clases desde pequeño… Ninguna ha sido jefa de la Casa del Rey, porque el actual lleva 20 años con Felipe VI. Pero en algún momento se producirá el relevo.

¿Qué papel han tenido los asesores en una de las decisiones más difíciles del rey: la ruptura de relaciones con su padre?Ha sido una ruptura evidente, patente y deliberada. El rey pregunta a mucha gente, pero nunca ha querido un sanedrín, sino distintas personas a las que preguntar sobre distintos asuntos. Entre ellas, pregunta al Gobierno, ya que no puede tomar una decisión en su contra. Y es decisivo siempre el jefe de la Casa, Jaime Alfonsín. En este asunto… Y en todos.

Hasta qué punto es importante la figura de Jaime Alfonsín en la Casa. ¿La compenetración con el monarca ha sido siempre inmutable, o ha habido discrepancias o tensiones?Que se sepa, nunca han discrepado. Son los dos tranquilos, reflexivos, poco amigos de precipitarse. Y Alfonsín es un hombre preparado, abogado del estado, que accedió a un puesto oscuro y poco pagado desde un despacho de abogados en el que trabajaba un antiguo profesor de don Felipe. Y aceptó por servicio al país y por la sintonía que tiene con don Felipe, a quien ha ayudado en momentos difíciles como fue el noviazgo con Eva Sannum.

¿Cree que la gente le ha reconocido la dificultad de esta decisión o su sufrimiento ha sido en balde?El rey está sufriendo mucho. Él tiene una enorme admiración por su padre porque sabe lo que ha hecho por este país, aunque ahora se intente olvidar. Pero a la vez es consciente de que esos comportamientos de su padre son un peligro para la Corona porque pueden debilitarla, y debilitarla a él.

¿También le dañaría si visita España?Esta Navidad, el rey Juan Carlos le dijo que quería pasarla en España. Desde Zarzuela le dijeron que no era buen momento porque estaba el discurso del Rey o la Pascua del Rey, y que mejor en enero. Pero el rey lo habló con Pedro Sánchez y este dijo que de ninguna manera. Y el rey no puede hacer cosas en contra del presiente del Gobierno, que es quien manda en España.

¿Fue acertado?No veo motivo para que no pueda venir. En esa conversación don Felipe le dijo a Sánchez que su padre no tiene ninguna causa judicial detrás, se han archivado las investigaciones judiciales, pero el presidente del Gobierno se mantuvo en sus trece. Sánchez no le tendría que impedir al emérito venir a España, creo que el presidente del Gobierno se está pasando.

¿Por qué motivo?El presidente intenta reafirmarse permanentemente por encima del Rey. En esa conversación, en la inauguración del AVE Madrid-Murcia, los cámaras captaron a Sánchez por delante del Rey. No es un problema de protocolo, pero sí de educación.

José Apezarena, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

En su libro cuenta cómo el rey ganó la partida a doña Letizia a la hora de escoger colegio de las niñas. ¿Quién reina de puertas adentro?Letizia tiene fama de persona con carácter y mandona, pero no es verdad. Ella ya sabe muy bien cuál es su papel. En la Zarzuela tienen decidido que doña Letizia tenga un protagonismo no muy alto para no tapar al Rey. Y han tomado la decisión de que ella se ocupe de cosas de segundo nivel y con discursos cortos para que no haya un titular grande. En ese plan ella está de acuerdo porque sabe quién es el importante en esa pareja. Es muy valiosa a efectos de comunicación, tiene instinto y opina. Pero cuando viene el Rey se acabó.

¿Qué hay de aquel alumno "brillante", "educado en la austeridad" y "tranquilo y sereno", en el actual monarca cerca de cumplir los 55 años?Casi todo. Es un hombre metódico, tranquilo, ordenado… Se prepara muy bien los discursos y habla estupendamente en público: despacio, sabe lo que está diciendo, entona, se para, mira a la gente… Eso es un aprendizaje que ha tenido. Y todo lo que hace lo estudia antes.

¿Por ejemplo?Hay una audiencia a un grupo de personas en la Zarzuela. Él mira quiénes son, les saluda por su nombre. Cada vez que hace un viaje a cualquier lugar, como a las Hurdes, estudia historia, geografía y habla con la gente y la escucha.

Su libro desvela detalles desconocidos. ¿Qué nos hemos perdido de estos ocho años de reinado?Yo no sé todo, ya me gustaría. Pero sí se sabe que él llegaba pronto a casa para acostar a las niñas. Que es un padrazo y va a las reuniones del colegio. Lo hizo incluso el día antes de su proclamación. Él, y no Letizia, es el que ha puesto coto a que sus hijas salgan públicamente. También revelo que a su mujer la llama ‘mamá’ y que van muchos fines de semana a cenar con amigos y ayudan en la casa y recogen la mesa. Y que cuando empezaron a salir, Felipe tenía unos amigos del colegio que a doña Letizia le parecían muy pijos y empezaron a quedar menos con ellos.

Las últimas publicaciones apuntan a que la princesa podría decantarse por Ingeniería, en lugar de Derecho, como le hicieron estudiar a su padre. ¿Le consta? ¿En qué puede beneficiar al oficio de reina?Me consta que a ella le gustan las ingenierías, pero tengo la impresión de que estudiará Derecho. A Felipe le gustaba la Biología y las Ciencias, pero en la Zarzuela estudiaron qué hace el Rey: presidir reuniones y firmar cosas. Por eso decidieron, y le convencieron, para estudiar Derecho. Ese razonamiento sigue siendo válido. Hay tiempo para hacerle comprender esto mismo a Leonor. La Ingeniería le aportaría muy poco para su papel de reina.

Cuenta que Letizia defiende que estudie lo que deba, no lo que quiera.Pero no le van a forzar. La chica es sensata y, si se le explican las cosas, lo entenderá.

El autor del libro 'Los hombres de Felipe VI'. JORGE PARÍS

Tras los hombres del rey Juan Carlos y los de Felipe VI, ¿nos puede adelantar quiénes están o estarán detrás de la princesa Leonor?No lo sabemos. El día que cumpla 18 años cambiará su vida, pero antes ella no es nada aún. Hay que suponer que en su paso por las academias tendrá una ayudante, una consejera mujer militar. Veremos qué gente está a su lado en los años de estudios porque todos los compañeros de curso e instructores de Felipe en las Academias le han servido luego en la Casa Real.