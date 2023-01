La ley del 'Solo Sí es Sí' continúa siendo un foco de debate. Este jueves, En boca de todos ha comentado el caso de un agresor sexual que, beneficiado por la norma, será el primer excarcelado en Asturias. El condenado violó a su hermana a punta de navaja y fue condenado a seis años y seis meses de prisión que, con la aplicación de la citada ley, se quedarían en cuatro años.

Así, son ya 144 los agresores que han visto rebajadas sus penas y 18 los excarcelados tras la aplicación de la reforma del Código Penal por la ley del 'Solo Sí es Sí'. Sin embargo, tal como ha apuntado Diego Losada en el matinal de Cuatro, "la número dos del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, parece que resta importancia a esta cascada de rebajas de penas".

La polémica quedó servida cuando, en un foro de Podemos sobre feminismo y violencia machista, la secretaria de Igualdad cuestionó la validez de las penas de prisión para los violadores. "A lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado o violado. Cuando lo que te estás planteando es cómo acabas con el machismo y con la violencia machista, que un señor esté once, doce o diez años, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, es un chiste para las 'locas' del Ministerio de Igualdad", afirmó Pam.

Desde el plató del matinal, Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, ha apuntado: "No puedo estar más triste, más indignada y no tengo palabras ni calificativos para juzgar la conducta de todas las componentes del Ministerio de Igualdad, desde la ministra a esta señora que acaba de hablar, que es absolutamente incompetente para el puesto que está ocupando".

"Al movimiento feminista nada le ha podido hacer más daño que el Ministerio de Igualdad. El daño ya no se lo hacen los violadores ni los machistas ni los de derechas. Se lo están haciendo dentro de las filas de la lucha que llevamos tantos años y que ha sido tan dura, con tan poco resultados favorables y que ahora tiene una involución enorme", ha agregado Falcón.

"Estoy desconcertada, y no sé si me moriré en este estado de ánimo, con que hayan pasado dos años y medio desde la acción de esta ley. La hemos seguido paso a paso, desde el Partido Feminista de España hemos enviado enmiendas y comentarios sobre lo que estaban escribiendo. La ha escrito el Ministerio de Igualdad, están los letrados de la Cámara, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Fiscal General del Estado y, después de todo esto, han aprobado este engrudo, que es un disparate, a menos que lo que quisieran fuera despenalizar", ha agregado la presidenta.

Respecto a Ángela Rodríguez Pam, la política ha destacado: "La que no me parece de izquierdas ni lo es ni lo ha sido nunca y, además, es una ignorante, es Pam, que aparece por ahí al lado de la ministra". "¿Creen que es de recibo que esta señora se ría de este tema y que, además, se ría desde un cargo institucional importante como secretaria de Estado y que pretenda decir que es feminista? No sé en qué país estamos. Desde luego, no se puede permitir", ha concluido Lidia Falcón.