La ministra Alegría, sobre la polémica con Shakira. "La canción es un temazo, pero hay una parte que no me ha gustado"

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado en la mañana del jueves que la nueva canción de Shakira es "un temazo", pero que hay una de las estrofas que no le ha gustado.

Lo ha hecho en el programa de En boca de todos, donde se ha declarado fan de la colombiana, puesto que la sigue de cerca "desde hace muchos años" y ha vaticinado que el nuevo trabajo de la artista "seguramente lo tendremos de número 1 durante muchas semanas".

Sin embargo, ha puntualizado que la única parte que no le ha gustado son las referencias a Clara Chía, la actual pareja del exjugador del FC Barcelona: "Eso de compararnos unas mujeres frente a otras como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda es la única parte que no me ha terminado de convencer".

Comentando otras referencias, ha concluido, en tono de broma, que ella prefiere los relojes Casio a los Rolex, en alusión a una de las estrofas de la canción. "Dan bien la hora, se pueden sumergir y, si te lo roban, tampoco pasa nada", apunta jocosamente el presentador Diego Losada.

Publicada durante la pasada madrugada española bajo el título BZRP Music Session #53, la canción ha conseguido recoger en tan solo doce horas más de 25 millones de visualizaciones en YouTube y un aluvión de reacciones en redes sociales.