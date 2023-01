Nagore Robles: "Nos hemos acostumbrado a la necesidad tener muchas cosas, pero solo hace falta estar bien contigo misma"

Espontánea, ingeniosa, incisiva... Nagore Robles pone todas sus dotes televisivas al servicio del reality Pesadilla en el paraíso (Telecinco), donde ejerce como presentadora sobre el terreno en Jimena de la Frontera, donde se graba el programa y donde modera las reuniones semanales de los concursantes. Este domingo coincide en las conexiones con plató con su expareja, Sandra Barneda, con la que guarda una ejemplar buena relación.

¿Cómo están siendo estos primeros días de Pesadilla en el paraíso, cómo lo está viviendo?Pues te voy a decir que estoy súper feliz, que estoy muy emocionada, que me levanto cada día muy, muy ilusionada, con ganas de ir a trabajar y de ver a todos mis compañeros, creo que estoy en superbuenas manos con este equipazo. Para una amante de los realities como yo, vivir uno tan cerca es un regalo. Creo que es una oportunidad maravillosa que me han dado y que pienso aprovechar, porque estoy aprendiendo mucho en los poquitos días que llevo y que me está encantando esta experiencia.

Usted pasó por algo parecido cuando estuvo en Acorralados, ¿eso la hace apiadarse un poco de los concursantes?Pues mira, no, porque yo la compasión no es algo que haya nacido con ella y no he podido labrarla a largo de mis casi 40 años. O sea, que la compasión no va conmigo (risas). También creo que yo lo pasé peor en Acorralados, igual es porque la memoria me falla (bromea). Sí es cierto que hay un cambio entre ser colaboradora de Pesadilla en el paraíso y estar cerquita de ellos y ver realmente lo duro que es este concurso.

Así que fue duro Acorralados…Como como concursante de Acorralados yo sufrí muchísimo, pero también lo disfruté mucho. Para mí fue una oportunidad maravillosa que me dieron. Para mí todos los realities han sido siempre un auténtico regalo y me quedo con la parte positiva. Pero sí hay una diferencia entre comentar el reality en plató y verlo aquí tan cerquita, ver lo mal que lo están pasando, sus necesidades, el cansancio, el trabajo… lo que nos gusta de un reality es ver cómo los famosos lo tienen crudo, cómo tienen que trabajar y pelearlo para para tener una una vida dentro del concurso un poquito mejor.

¿Qué cree que es lo peor de de sus condiciones, de todo lo que les falta o que llevaría usted peor?Ellos se quejan muchísimo del hambre. Yo creo que alubias tienen un montón, pero se quejan mucho del hambre. También es cierto que cuando llegas a un sitio necesitas un tiempo para hacerte con el lugar, con las comodidades o no comodidades, con los horarios, las rutinas... Aún están aterrizando, pero estoy segura de que se van a hacer con ello rapidísimo.

¿Divertirse en la tele es la clave para hacerlo bien?Pues no lo sé, es que yo soy una tía muy divertida y muy disfrutona. Haga lo que haga siempre trato de empaparme de eso. Las risas nos dan vida a todos y son el motor de la vida, aparte del amor. Estar alegres, positivos... Sacar siempre un momento de disfrute y de alegría en cada trabajo hace al final traspasar la pantalla y que también los demás lo reciban así. Todos necesitamos reírnos, pasarlo bien y desconectar de cada una de las circunstancias que tengamos en lo personal o laboral. Es un poco mi forma de vida.

Hablando de vida, ¿cómo vive en Jimena de la frontera?Vivo como una reina, la verdad. Estoy viviendo ahora mismo el sueño de mi vida, que es vivir en una casa de campo rodeada de pajaritos, con mi perro, el césped y unas vistas espectaculares, porque no puede ser más bonita toda esta zona. Además, la gente en Jimena me ha recibido una forma súper cariñosa. Me estoy moviendo mucho y trato de intentar conocer los sitios cercanos, los pueblecitos, la costa, los restaurantes, el castillo, los conventos… y la gente, que es lo mejor sin duda de aquí. Me viene el día 30 para pasar aquí la Nochevieja.

¿Le pidió algo al nuevo año?Tener todos mis propósitos conmigo. Terminé agradeciendo todo este año y agradeciendo también todo lo que venía porque estoy muy contenta.

¿Estamos demasiado acostumbrados a los lujos?Supongo que sí, que nos hemos ido acostumbrando a creer que tenemos la necesidad de un montón de cosas, cuando realmente hacen falta menos. Necesitas estar bien contigo, estar en calma, tener una buena salud tanto física como mental, tener un trabajo, una estabilidad... a partir de ahí, todo lo demás son extras que no necesitas para estar bien. Obviamente, a todos nos gusta comer bien, estar en una buena casa, tener un buen coche… Pero si te das cuenta, cada vez que necesitas un momento de paz solo te necesitas a tí mismo, no necesitas nada externo. Si tu espacio interior está de lujo todo lo demás sobra.

¿Cómo se apaña en las adversidades? ¿Es de las que sobrevivirían en un apocalipsis zombi, por ejemplo?Sí, claro, si me pones ahí un apocalipsis zombie... es que a mí me gustan mucho las series de los zombis. Yo sería como una Tomb Raider iría de caza y sería todo brutal, pero bueno, mucha imaginación ¿no?

¿Es fácil lidiar con concursantes con caracteres tan fuertes o peculiares?Para mí, que soy una mujer muy vehemente y que hasta ahora llevo 13 años siendo colaboradora, no es fácil dar el paso a presentadora, donde tienes que frenar ciertos impulsos que en otros momentos no lo haces. Creo que lo más valioso que tiene cualquier reality son los concursantes. Está el equipo, las ideas, el plató, los colaboradores, la audiencia, las redes sociales que son divertidas tantas veces… pero lo más valioso que hay son los concursantes que te ponen su vida en bandeja y te ofrecen todo lo que son, tanto lo bueno como lo malo, y creo que es un acto de generosidad, de valentía y de atrevimiento. Así que trato de tener cierta empatía hacia ellos.

¿Hay alguno con el que se tenga que morder más la lengua?Hombre, siempre hay concursantes con los te tienes que morder la lengua, pero eso yo creo que pasa en cualquier trabajo (risas). Una amiga mía dice que tenemos dos orejas y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, así que en ello estoy, escuchando el doble de lo que hablo.

¿Cómo lleva trabajar con Sandra Barneda, su expareja?Pues todavía no nos hemos estrenado como presentadoras, que va a ser este domingo, pero evidentemente ya he trabajado con ella muchas veces y en muchas situaciones y trabajar con Sandra es un lujo, del mismo mundo que lo es trabajar con Carlos Sobera. Son dos de mis presentadores favoritos y profesionales maravillosos. Las dos vamos a remar a favor, nos vamos a ayudar, nos vamos a apoyar la una y la otra y que creo que es una situación fantástica para para ambas. Yo me siento siempre muy cómoda con ella, porque me sigue pareciendo una mujer extraordinaria y la persona en la que más confío en este mundo de la comunicación y la tele. Igual Carlos, que es un tío súper generoso, que hace brillar a los compañeros.

¿Cómo está viviendo en Mediaset en la marcha de Paolo Vasile y todos los cambios que pueden venir después?Pues mira, yo tuve el placer de conocerle en persona, él es un hombre al que admiro muchísimo, es brillante. Te hacía enmudecer al estar frente a alguien tan grande, escucharle es súper interesante, y tiene un sentido del humor fantástico. me he reído mucho con él. Es una persona que ha dado muchísimo a esta empresa. En algún momento él también tenía que jubilarse, como todos tenemos que hacer en algún momento. Los cambios y las decisiones se toman por profesionales y se tomarán para favorecer a la cadena y a Mediaset. No tengo miedo nunca a los cambios, estoy segura de que será todo para bien.

¿La Nagore niña se imaginaba en la tele? ¿Qué quería ser de mayor?Pues la verdad es que no… aunque es cierto que me gustaba mucho ver la tele. Pero no me imaginé. nunca dentro de la tele. Yo lo único que quería era ser libre, ser feliz y poder hacer lo que quisiera en cada momento, a todos los niveles, a nivel profesional y a nivel personal y creo que lo he conseguido… Me siento muy bien, me siento súper orgullosa de mis comienzos, de mi evolución, de mi errores, de mis aciertos y de hacia dónde voy ahora mismo. Al final es un camino de largo recorrido y caminando se hace el camino. Seguiré caminando, dando pasitos y a ver dónde me llevan esta mente y este cuerpo, que tanto tiene que dar (risas).

Ahora que hablamos de orígenes, ¿vuelve mucho a Basauri? ¿Ya es hija predilecta allí?La verdad es que no voy a Basauri todo lo que quisiera, pero si voy todos los años. Baja mucho mi familia, porque ellos tienen más más tiempo, sobre todo mi padre, que ya está jubilado y mi madre, está a punto de jubilarse y mis horarios a veces es más complejos, no con el resto del mundo, que tiene unos horarios más fijos y más normales que los que hacemos galas y debates.