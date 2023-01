Victoria Martín se queja del odio que recibió en redes sociales: "No he hablado jamás en contra de las personas trans"

Mientras espera a la vuelta de Estirando el chicle, Victoria Martín continúa adelante con su nuevo pódcast en solitario en Podimo, Malas Personas. En su última entrega, su entrevista con Sindy Takanashi ha vuelto a reavivar la polémica que la sigue desde verano.

Desde que tuviera cientos de críticas por invitar a una cómica tránsfoba a su programa, la especulación la sigue tanto a ella como a Carolina Iglesias sobre si se posicionan del lado del feminismo TERF o no.

Un caso parecido al de Sindy, que por sus opiniones ha sido señalada como TERF desde hace bastante tiempo. Por eso, hablando de la etiqueta, la madrileña ha vuelto a hablar del acoso que sufrió por ser considerada en contra de las personas trans.

Victoria Martin: “Las personas tienen libertad y barra libre para insultarte, apoyada por la izquierda” pic.twitter.com/k688oYD1px — Cooltura  (@coolturabasura) January 11, 2023

En un clip ya viral que está generando mucho debate, Martín asegura que "jamás ha hablado en contra de las personas trans". Sin embargo, la han puesto "el tick de TERF" por eso la gente tiene "libertad y barra libre" para insultarla.

"Ahora es legítimo", se ha quejado, asegurando que los ataques están "apoyados por la izquierda", su propio bando. "No es como cuando me insultaba la gente de VOX, ahora se apoya que me insulten", ha añadido.

"Y te quejas y eres una víctima", ha declarado, haciendo referencia a cuando, en mitad de la polémica, habló públicamente de que estaban atacando hasta a sus padres: "Y la gente encima decía que no había habido acoso".

Una posición que Sindy comparte en el pódcast: "En el momento el que las personas que estás intentando ayudar o visibilizar son las que te señalan, diciendo 'hay que ir a cortarte la cabeza', que no es una crítica constructiva, lo que se te pasa por la cabeza es 'Igual tienen razón'".

Victoria martin arrepentida por invitar a una terf y ahora invita a otra https://t.co/6gWQqacoEO — Jimena Barrera (@Jimena_barrera5) January 3, 2023

Victoria Martín sigue sin entender que con un “Lo sentimos. No sabíamos que la invitada discrimina a las personas trans y por eso vamos a borrar este episodio” bastaba y sobraba. Se ve que montar un podcast llamado Malas Personas para invitar a otra TERF era más fácil https://t.co/Mse2AT4eYp — Mr. Caffeina 🐢🎭 (@mister_caffeina) January 12, 2023

victoria martin ha decidido cavarse su propia tumba, su capacidad de reflexión y autocrítica es nula https://t.co/2G1aJ2jkBa — David (@dvdlclt) January 11, 2023

De nuevo, los que se sitúan en contra del desprecio a las mujeres trans desde el colectivo feminista, han vuelto a defender la misma postura que mantienen desde verano: nunca hablaron claramente sobre su implicación a la hora de invitar a una cómica tránsfoba.

Aseguran que Victoria se está enrocando en su defensa, y "no aprende nada". Otros, sin embargo, defienden que tiene razón en quejarse de que el odio llegue de su propio bando, que no la perdona o la critica correctamente.