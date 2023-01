Justin Bieber no dejó de llorar y de rezar todo el tiempo de recuperación. No era para menos: a sus 25 años, su esposa, Hailey Bieber, había sufrido un ictus. Ocurrió por la mañana de uno de los primeros días de marzo del año pasado. Un "pequeño coágulo de sangre" en el cerebro de la modelo le había provado una "breve falta de oxígeno" que hizo temer lo peor. Por eso mismo las consecuencias no se han superado del todo en el seno de su familia.

Lo ha explicado la propia influencer en su más reciente intervención el podcast Run-Through with Vogue, donde ha detallado que desde entonces vive con un Trastorno de Estrés Postraumático que a veces le ha impedido seguir con su vida, sobre todo por el lugar en el que ocurrió todo.

"Después de superar el miniictus experimenté lo que es la ansiedad", ha comenzado declarando la fundadora de Rhode Beauty, quien revela que debido a su trastorno "vivía con el miedo" de que le "volviese a pasar" todo el tiempo, un sentimiento que no ha dudado en calificar como "tan aterrador como desconcertante".

"Sin ningún tipo de duda, ha sido lo más terrorífico por lo que he pasado", ha añadido Hailey. "Era como una sensación de que estaba fuera de lugar, en plan, no quiero volver a experimentar esto nunca más. Fue una nota tan discordante y de tantas formas que no te las puedes ni imaginar", ha añadido.

"Incluso las primeras veces que volví aquí [la casa en la que ocurrió] después fueron algo extrañas para mí, porque recuerdas exactamente cómo sucedió todo en aquel instante", ha continuado explicando, así como que creer que "el lado positivo" de todo aquello que llegó a "descubrir que tenía un hueco" en su corazón, refiriéndose a lo que le detectaron los doctores.

Hailey ha continuado hablando sobre cómo ahora está "más abierta a hablar sobre la experiencia por si pudiera ayudar a alguien más", aunque en su momento se le hacía "realmente difícil hablar" e incluso que le fue muy complicado hacer el vídeo para su canal de YouTube en el que explicó lo sucedido. "Se va volviendo más y más fácil con el tiempo poder hablar de ello. Estoy de verdad agradecida de haber podido tener médicos, enfermeras y personas increíbles que me ayudaron a entender a fondo lo que me ocurrió", ha puntualizado.

La modelo ha añadido finalmente que justo ahora está comenzando "a salir de esa sensación de lucha o huida de estar nerviosa todo el rato porque algo malo vuelva a suceder". "Miro atrás y podría haber sido mucho peor, tantas cosas peores podrían haber sucedido que siento alivio al pensar que pronto lo podré superar de una vez por todas y seguiré viviendo mi vida", ha zanjado.