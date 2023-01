Jessica Bueno regresa al mundo de la moda y, además, lanza su propia agencia de organización de eventos, tal y como ha confirmado recientemente. Parece que la modelo está muy centrada en su trabajo y en ella misma después de que, a finales del año pasado, anunciara su divorcio con Jota Peleteiro. Sin embargo, su entorno asegura estar preocupado por ella.

Tras 10 años de relación y dos hijos en común, Jessica Bueno y Jota Peleteiro confirmaron su divorcio, por petición del exfutbolista, que ya tiene nueva pareja. De hecho, parece que a ella esta decisión le pilló por sorpresa.

"A veces, en la vida suceden cosas inexplicables que, aunque al principio nos dejen en estado de shock, poco a poco hay que ir aceptando como han venido", declaró a ¡Hola!. "Más que un refugio, trabajar lo encuentro una necesidad".

Además, aseguró que la terapia le estaba yendo muy bien: "Llevo dos meses más o menos y me está ayudando mucho a entender cómo soy y cómo no debería ser. Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero, gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo".

Sin embargo, el proceso está siendo complicado, tal y como señala su entorno a Semana: "Se le está haciendo muy muy duro. Aunque está en terapia y le está viniendo genial, el bajón anímico es evidente. Además, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota. Le pilló por sorpresa y estamos preocupados".

Según aseguran, ella se está permitiendo sentirse triste, pues sabe que es normal en este proceso, pero quiere "recomponer sus pedazos" cuanto antes. Mientras tanto, sus amigos están muy pendientes de ella.

"Tiene días complicados. Vive lejos de la familia y eso quieras o no dificulta las cosas. Está frágil, pero quiere mimarse mucho y recuperarse", declaran. "Ya han firmado el divorcio y ella puede pasar página, aunque se tienen que seguir viendo por los niños. Es inevitable".

Aun así, Jessica Bueno no va a romper definitivamente con algunos detalles que le unían a Jota Peleteiro, pues sigue teniendo contacto con sus suegros y sigue viviendo en el País Vasco: "A esto se suma que Miriam, la nueva novia, vive también en Bilbao. Encontrarse con los dos sería un golpe para ella".