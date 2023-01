La confesión sexual del príncipe Harry sobre sus primeros días con Meghan Markle

El príncipe Harry no se ha guardado prácticamente nada en su primer libro de memorias -en teoría, firmó un contrato por cuatro libros- y por eso mismo está consechando el tremendo éxito que dicen las ventas en los primeros días desde que se publicó Spare [En la sombra, en español]. Incluso se ha permitido el lujo de contar cómo fueron, sin entrar en detalles, sus primeros encuentros sexuales con Meghan Markle.

El duque de Sussex, que también ha relatado cómo consideró "un error" el haber visto las escenas más tórridas de la exactriz cuando esta actuaba en la serie Suits y ellos estaban empezando a salir, ha narrado aquella cita más que amorosa en Londres con la que ambos estaban fantaseando después de haber pasado separados todo aquel verano -estamos hablando del año 2016-.

Eran los primeros compases de la relación, por lo que aún estaban tirando de celestinas y amistades para que la prensa no sospechase nada y pudiesen verse varias personas. Pero en uno de los episodios cuenta que no podían más y ella le esperaba en su habitación de hotel, el SoHo House, así que él tuvo que ir de incógnito en uno de los montacargas para personas del edificio y arriba le esperaría una amiga de Meghan.

"Llamé a la puerta y dejé de respirar mientras esperaba. La puerta se abrió de repente. Esa sonrisa", comienza escribiendo el hijo de Carlos III de Inglaterra y Lady Di. "Su melena le estaba cubriendo parcialmente sus ojos. Y sus brazos ya me alcanzaban", relata.

"Me arrastró dentro de la habitación y le agradeció su labor a su amiga con un movimiento grácil", pormenoriza el príncipe, que añade que Meghan "luego cerró la puerta con mucha celeridad antes de que nadie pudiera verla". Y entonces llega la parte en la que se corta la escena.

"Me gustaría poder decir que colgamos el cartel de 'No molestar', pero la verdad es que no creo que nos diera tiempo suficiente", finaliza Harry sobre cómo estaban de apasionados después de dos meses sin verse.

'Spare' ('En la sombra'), memorias del príncipe Harry en librerías de Reino Unido. ANDY RAIN/ EFE

Un detalle importante era que ese día era el aniversario de la muerte de su madre, el 31 de agosto, y que lo que más sensación ha causado es que el príncipe es quien relata sus propias memorias en el audiolibro que también está disponible en su versión original en inglés.