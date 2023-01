El padre del pequeño Ángel, tras el hallazgo de un pie humano en el vertedero de Toledo: "Esto no ha sido un accidente, lo han matado"

El padre de Ángel, el niño de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo hace más de un mes, ha asegurado que a su hijo lo "han matado" y ha rechazado la hipótesis de una muerte accidental. "Esto no ha sido un accidente. Lo han matado", ha dicho en Telemadrid.

"¿Cómo van a meterse en un cubo?", ha preguntado el padre, aludiendo a una hipótesis de los investigadores que dice que los menores pudieron meterse en un contenedor de basura para resguardarse del frío durante la noche y que habrían muerto accidentalmente.

📍 El padre de Ángel, el menor cuyos restos pueden haber aparecido en el vertedero de Toledo: "Esto no ha sido un accidente. Le han matado".



Por su parte, la madre de Ángel está "destrozada" tras el hallazgo de un pie humano en el vertedero de Toledo donde la Policía busca al menor, el mismo lugar donde se encontró el cadáver de su primo Fernando, de 17 años.

Así lo ha afirmado el portavoz de la familia en declaraciones recogidas por Telecinco. "Es muy doloroso decirle a la madre que solo ha aparecido un pie y que no ha aparecido el cuerpo. Están destrozados", ha asegurado. "A lo mejor si le dicen que han encontrado el cuerpo, yo qué sé, sienta mal... pero decirle que solo ha aparecido un pie, imagínate. Un pie de mi hijo", ha añadido.

El portavoz ha admitido que la familia cree que ese pie pertenece a Ángel y que apenas tiene esperanzas de hallarlo con vida. "Si han investigado y han encontrado ese pie ahí, pues creemos que es el cuerpo del niño, claro", ha dicho. "Esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible y que cojan al culpable", ha subrayado.

"No se sospecha de nadie. Se sospechaba de la gente de Toledo, pero si están sueltos es que la Policía no tiene las suficientes pruebas como para detenerlos", ha dicho sobre las hipótesis que baraja la Policía, haciendo referencia a la familia de la expareja del primo mayor. "El chico fue a Toledo a verla y lo que pasó no lo sabemos, lo saben ellos", ha añadido el portavoz.

La Policía halla los restos en el vertedero

La Policía Nacional encontró este miércoles restos humanos, concretamente un pie, en la zona acotada del vertedero Ecoparque de Toledo en el que se busca a Ángel.

El pie encontrado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Toledo, para practicarle las correspondientes pruebas de identificación con ADN. No obstante, según el padre de Ángel, les han trasladado que el pie pertenece a su hijo con un 90% de posibilidades.

Mientras tanto, los agentes continúan rastreando las inmediaciones del punto en el que han descubierto tales restos en busca de otros.

La Policía, a tenor de sus investigaciones, se centró en un área acotada de unas 10.000 toneladas de residuos y de superficie similar a un campo de fútbol desde que apareció en el Ecoparque el cuerpo de Fernando, de 17 años, el pasado 15 de diciembre, cinco días después de la desaparición de ambos primos.