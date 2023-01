Javi Redondo actualiza su estado de salud tras sentir un fuerte pinchazo en el pecho: "Me cuesta moverme y me duele hasta respirar"

El exparticipante de La isla de las tentaciones Javi Redondo, tras su paso por el reality, se ha mostrado muy activo con sus seguidores en redes sociales con el fin de que sepan más sobre él. Es tanto así que el pasado miércoles les compartió que había sufrido un fuerte pinchazo en el pecho y que acudió al médico para saber qué pasaba.

"Esta mañana tenía un montón de cosas que hacer, pero me he despertado y me ha dado un pinchazo muy fuerte en el pecho, que lo he sentido hasta en la espalda", explicó el catalán en un story de Instagram junto a dos emoticonos que simulaban la preocupación que sentía.

El que fuera novio de Claudia Martínez relató que él creía que la causa del fuerte dolor que había sentido en el pecho era por el comienzo de sus "intensos entrenamientos en el gimnasio".

'Story' de Javi Redondo. TELECINCO

"Creo que me ha podido dar ahí algo muscular porque es justo debajo del pecho, me cuesta moverme y es que me duele hasta respirar, fatal", continuó relatando el joven. Sus seguidores se mostraban muy preocupados por su estado de salud e incluso le hablaban de la posibilidad de padecer neumotórax, una entrada de aire, entre el espacio que rodea los pulmones y la pared toráxica, que puede provocar el colapso pulmonar.

'Story' de Javi Redondo. INSTAGRAM

No obstante, horas después, el exparticipante calmó a sus fans y les explicó que todo había quedado en un susto y que se trataba de "una cosa muscular". Tras recibir tratamiento fisioterapéutico en casa, él mismo confirmó que se encontraba mucho mejor y que retomaría sus entrenamientos en el gimnasio.