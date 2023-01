Mariona, en 'First Dates': "Llámame machista, pero quiero a alguien que me cuide"

"Aunque mi nombre es Mariona, todo el mundo en Instagram me conoce como Miona porque soy modelo, actriz, bailarina y cantante. De aquí a diez años me veo de business woman o imagen pública enfocada a negocio", comentó la joven en su presentación en First Dates este miércoles.

Eso sí, "ahora que soy joven, me veo más de estrella por mi actitud", reconoció entre risas. "Mi vida sentimental se resume a mi casa y mi gato, es que pienso que los hombres son como niños pequeños, como bebés que buscan una mami, y yo no puedo ser esa figura".

"Llámame machista a mí, pero quiero a alguien que me cuide, porque estoy cansada de hacérmelo yo todo para tener el estilo de vida que tengo", le contó la barcelonesa a Elsa Anka en la barra del local de Cuatro.

Mariona y Nicolás, en 'First Dates'. MEDIASET

Nicolás, su cita, se definió como "un tipo muy coqueto que pasa la mayoría de su tiempo ligando con las chicas". Pero lo que no se esperaba era que, al entrar en el restaurante, Mariona le recibiera cantando.

"No me esperaba encontrar a una chica tan guapa y menos que fuera inteligente", señaló el comensal al enterarse de que su pareja de la noche estaba estudiando Ingeniería informática: "He tenido que pasarme al modo online porque estoy muy ocupada, trabajando de modelo, cantante y actriz", señaló la joven.

Nicolás y Mariona, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada charlaron sobre la actividad en redes sociales de Mariona y también de sus exparejas: "Los rollos me dan asco, me gustan los chicos que me sacan 15 años, pero no he encontrado a ninguno interesante y, por mi trabajo, tampoco tengo tiempo para buscarlo", admitió la barcelonesa.

Al final, Nicolás sí que quiso tener una segunda cita con Mariona porque "me ha parecido una chica muy inteligente y muy explosiva". Ella coincidió con el guipuzcoano y también quiso volver a quedar.