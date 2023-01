Isabel se declara a Carlos Sobera en 'First dates': "Estoy enamorada de ti desde hace muchos años"

Isabel llegó este miércoles con una gran alegría a First Dates por dos razones: Intentar encontrar el amor y conocer a Carlos Sobera, del que se declaró una gran fan desde siempre.

"Hola cariño, ¡que estoy harta de verte por la tele!", exclamó la catalana nada más ver al presentador. "Esto es maravilloso", gritó mientras se abrazaban a las puertas del local de Cuatro.

El ama de casa reconoció que "Sobera es muy guapo, yo me iba con él con los ojos cerrados. Estoy enamorada de él desde hace muchos años, cuando lo vi por primera vez en televisión".

El conductor del programa admitió que Isabel era "más maja que las pesetas", y volvían a abrazarse. Mientras ella quería hacerse una foto de recuerdo, Matías Roure, el barman, le dijo a Sobera: "Siéntate a cenar con ella, por favor".

Isabel, en 'First Dates'. MEDIASET

A lo que el presentador le contestó: "No, que le he buscado una pareja magnífica, un señor que creo que le va a gustar. Si no, me sentaba con ella seguro".

La catalana señaló que "a mí no me faltan hombres, me ha salido ahora un francés que es guapísimo, se ha comprado una casa en su país para que me fuera para allá, pero le he dicho que no".

Su cita fue Pepe, que fue coreado a su entrada por el argentino y el vasco, quedándose un poco abrumado y sorprendido por el recibimiento: "Me gustan las mujeres divertidas", aseguró en su presentación.

Durante la cena charlaron sobre sus aficiones como viajar o bailar. El ama de casa le contó a su cita que acababa de hacer un crucero fantástico en el que tuvo que dejar a su pareja porque se puso muy celoso de que ella bailara cuatro o cinco piezas con el capitán.

Pepe e Isabel, en 'First Dates'. MEDIASET

El jubilado, por su parte, le explicó sus preferencias por viajar a pie: "He estado haciendo el Camino de Santiago por tercera vez". Pero a ella, eso de dormir en albergues no le gustaba demasiado: "Eso está lleno de piojos y yo qué sé, ¡qué asco!", exclamó.

En el reservado, las Bolas del Amor les depararon varias opciones para besarse, encontrando el punto intermedio entre un pico y un morreo, ya que Isabel decidió darle cinco piquitos a Pepe, que le encantaron y decantaron la balanza a que ambos decidieran tener una segunda cita.