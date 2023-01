Los médicos de Amyts rechazan la oferta de Sanidad y retoman la huelga en Primaria

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los médicos y pediatras de Atención Primaria han concluido su séptima reunión sin acuerdo. La huelga indefinida, que comenzó el pasado 21 de noviembre, vuelve a retomarse este jueves hasta que se alcance un acuerdo que por ahora parece muy lejano. "Salimos de esta reunión más tristes que enfadados", ha señalado a los medios la secretaria general y portavoz de Amyts, Ángela Hernández.

El paro indefinido fue suspendido temporalmente el pasado 22 de diciembre, tras seis reuniones infructuosas entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el sindicato. Este miércoles se ha celebrado una nueva reunión entre ambas partes, que ha durado dos horas y media y que, de nuevo, ha concluido sin acuerdo y sin apenas acercar posturas.

Hernández ha agradecido el "esfuerzo" de las personas que por parte de la administración han estado presentes en estas reuniones. Pero ha querido dejar claro que el problema es que "no hay un posicionamiento presupuestario suficiente para incentivar que la atención primaria madrileña vuelva a ser atractiva" para los médicos de familia y los pediatras de la región.

"Desde la Consejería de Sanidad siguen sin mover sus posturas y, por lo tanto, en Amyts hemos comunicado a la Comunidad de Madrid una petición de mediación con tres nombres de gran prestigio entre la profesión médica. Esta la íbamos a registrar en diciembre hasta que la Consejería nos pidió la tregua y el gesto de buena voluntad. Ahora pedimos esta mediación para desbloquear la situación", ha explicado.

Los tres profesionales propuestos por Amyts son: el Socio Fundador y Consejero del Consejo de Administración de CRB Inverbío SGEIC SA, Enrique Castellón Leal, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo Castro, y el profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo.

En este sentido, ha anunciado que a partir de este jueves cambiarán seis integrantes del comité de huelga, que serán sustituidos por médicos de Familia y pediatras de otras organizaciones médicas y sociedades científicas "para poder desbloquear las negociaciones y dejar claro que esto es un problema que afecta a toda la profesión y por eso está unida".

En la cita de este miércoles estaban sobre la mesa el incremento del valor de la Tarjeta Sanitaria Individual a cada profesional en la categoría de médico (se refiere a la población que cada Comunidad Autónoma tiene incluida en su Base de datos de tarjeta sanitaria individual y que se le asigna a uno de estos profesionales) y a la incentivación de la cobertura de plazas en turno de tarde.

La portavoz, del 0 al 10, ha calificado el avance de "un uno", en un encuentro que, según ha dicho, se ha asemejado a las primeras reuniones entre ambas partes en las que no había ningún tipo de acuerdo. A juicio de los huelguistas no ha habido novedades en "la incentivación de especialidades de difícil cobertura y tardes, donde hay montones de consultas que no están atendidas y su trabajo se está repartiendo entre los compañeros y produciendo tremendas sobrecargas".

Sin embargo, la portavoz sí reconoce avances en el control de la demanda, que son "muy importantes para que se dejen de quebrar profesionales", pero han asegurado que falta "un impulso presupuestario real", han señalado, a los que ha añadido que "la huelga durará hasta que ellos digan".

Oferta de la Consejería de Sanidad

Fuentes de la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero, han informado a 20minutos que su oferta pasa por un complemento retributivo por la carga asistencial por ser categoría deficitaria (tanto para médicos de familia como para pediatras). También proponen otro complemento vinculado a la absorción de la demanda por encima de los 35 pacientes por día y turno para médicos de familia y de 25 para pediatras, unido a la organización de las agendas.

Por último, se ha propuesto un tercer complemento para puestos de difícil cobertura en el turno de tarde. De este modo, la Consejería de Sanidad ha señalado que el comité de huelga "solo quiere una subida lineal para todos los médicos de familia y pediatras de 479 euros". "Les da igual el resto de cuestiones", han apostillado.

Escudero ha querido destacar una vez más la "falta de voluntad" de Amyts para llegar a un acuerdo en Primaria. "Nosotros vamos a continuar haciendo propuestas para tratar de alcanzar ese acuerdo, pero desde luego con esta actitud del sindicato va a ser muy complicado", ha indicado.

La @ComunidadMadrid siempre mantendrá la mano tendida, trabajando y realizando propuestas para que los madrileños continúen teniendo la que es la mejor sanidad de España.



Pero sin voluntad, no puede haber acuerdo. pic.twitter.com/1NhcWU8BUI — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) January 11, 2023

Por su parte, esta mañana Ayuso ha criticado que solo se mire con "la lupa" a la sanidad madrileña, ofreciendo "una visión maniquea", cuando los problemas están en toda España, con autonomías donde se denuncia "el colapso" de sus hospitales, y ha defendido que en la región se presta un "excelente servicio".