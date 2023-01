Sánchez da el pistoletazo de salida a la precampaña con una reunión de la Ejecutiva del PSOE y los 17 ministros socialistas

Empieza la precampaña electoral. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha convocado para este viernes, 13 de enero, una reunión de la Ejecutiva federal a la que también asistirán los 17 ministros del ala socialista, independientemente de si cuentan con responsabilidades dentro de la formación o incluso de si están afiliados. La decisión llega después de que este mismo lunes el órgano de dirección del partido aprobara el comité que dirigirá la estrategia socialista de cara a las municipales y autonómicas, que se celebrarán en el mes de mayo.

Así lo confirman fuentes del partido. Además de los ministros que sí están dentro de la Ejecutiva, como es el caso de María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta, Diana Morant y Carolina Darias, asistirán las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera junto a Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto, Pilar Llop, Luis Planas, Raquel Sánchez, José Manuel Albares y José Luis Escrivá.

La idea es engrasar totalmente la maquinaria electoral de la formación y del Gobierno, pues en las próximas semanas tirarán mucho el uno del otro. Es más, la idea para el año electoral -también habrá elecciones generales a finales de 2023- es vender de una forma omnipresente la gestión del Ejecutivo, para lo que será clave la implantación territorial del partido. De hecho, esto fue lo que marcó la última remodelación de la dirección socialista ejecutada por Sánchez el pasado mes de julio. Con la obsesión de que la Moncloa y Ferraz fueran al unísono, el jefe del Ejecutivo decidió dar los mandos de la formación a la ministra de Hacienda y la voz a la responsable de Educación.

Por contra, el presidente decidió mantener en su puesto a Santos Cerdán, secretario de Organización, que ahora también será uno de los máximos responsables de la estrategia del partido para afrontar los comicios municipales y autonómicos junto a Montero y a Alegría. Así lo aprobó la Ejecutiva el pasado lunes, cuando dio luz verde a la formación del comité electoral, en el que también estarán otros nombres destacados de la formación como Andrea Fernández, coordinadora del área de Igualdad; Alfonso Rodríguez de Celis, de Municipal; y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que será el coordinador de las candidaturas autonómicas.

"Vamos a por todas", proclamó desde Ferraz este lunes la portavoz. Alegría aseguró que el PSOE pretende repetir el resultado que obtuvo en 2019, cuando fue la primera fuerza con más de seis millones y medio de votos frente a los cinco cosechados por el PP. "Con esas mismas ganas y la misma fuerza concurrimos a estas elecciones", añadió en una alocución en la que restó importancia a los malos datos demoscópicos que amenazan a los socialistas, que se juegan la mayoría de autonomías. Sin ir más lejos, gobiernan en nueve de las 12 comunidades en las que los ciudadanos están llamados a votar.

Unión entre Gobierno y partido... pero no entre barones

En los meses que quedan hasta las elecciones, el PSOE celebrará una gran convención en abril en la que se juntarán los candidatos a los comicios municipales, aunque todavía no se ha decidido ni fecha ni lugar. No obstante, no ocurrirá lo mismo con los barones autonómicos, puesto que no habrá una cumbre similar de los líderes de las diferentes federaciones socialistas.

Así pues, no está previsto que haya foto conjunta de los barones con el presidente, una relación que en algunos casos no pasa por su mejor momento (véase Javier Lambán, presidente de Aragón; o Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, en pie de guerra con Sánchez por los acuerdos con los independentistas). Eso sí, fuentes de la formación sí aseguran que habrá convenciones en las autonomías que lo soliciten y que la presencia en campaña del presidente, así como de los ministros, "será fuerte".