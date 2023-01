Tras los últimos escándalos en los que Froilán, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, se ha visto envuelto han precipitado que el joven tenga que salir de España para alejarse del foco mediático y no poner en la diana a la Casa Real.

El destino elegido por su madre habría sido Abu Dabi, donde se encuentra el rey emérito Juan Carlos I. Así, este miércoles, Marta López ha confirmado, en Ya es mediodía, que Froilán ya se encuentra en el país árabe: "A pesar de lo que se está comentando, él se va contento, feliz, con ilusión y ganas".

"La idea de él es trabajar allí y seguir sus estudios online", ha apuntado la colaboradora del Fresh que, además, ha agregado que aunque Froilán aún no ha encontrado un trabajo en Abu Dabi, "no tendrá problema" para hacerlo pronto: "La idea que tiene él no es ir allí a tomar el sol".

Por su parte, entre risas, Isabel Rábago ha enumerado las características de la noticia que, en exclusiva, ha dado su compañera: "Está en Abu Dabi, se va a trabajar, que, para mí, es una noticia digna de abrir informativos". "Es el titular: 'Froilán va a trabajar'", ha señalado Miguel Ángel Nicolás.