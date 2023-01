Sánchez tilda de "ultraderechista" a "quien se oponga a los avances sociales" y celebra que el apocalipsis "ni ha llegado ni va a llegar"

Lo hizo el lunes y lo ha vuelto a hacer este miércoles. Tres días después de que ocurriera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido de nuevo al intento de golpe de Estado que protagonizaron seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil para alertar de los peligros que supone la "ultraderecha", formada por quienes "se oponen a los avances sociales" e intentan frenarlos recurriendo "al asalto de las instituciones democráticas". Además, el jefe del Ejecutivo se ha congratulado de los datos de paro para recordarle al Partido Popular que el "apocalipsis" que auguraron "ni ha llegado ni va a llegar".

En un discurso ofrecido en la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT), Sánchez ha asegurado que el intento de golpe empezó tras la victoria del presidente Lula da Silva "con mentiras" y "tachando de ilegítimo al Gobierno elegido democráticamente". "Se continúa con una escalada de violencia verbal, de insultos, de crispación y de intento de polarización y se acaba con el asalto a las instituciones democráticas", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, el presidente ha definido al Partido del Trabajo de Lula como "la única barrera que frena al fascismo" y ha pedido utilizar un "método que no falla" para reconocer a los ultraderechistas, que son aquellos que "siempre se oponen a cualquier avance social" y que "cuando no consiguen bloquear esos avances por vías democráticas, recurren al asalto de instituciones democráticas". Mirando al tablero político nacional, Sánchez se ha referido a Vox como "ultraderecha", de quien ha criticado que se sigan aferrados "a la doctrina neoliberal" impulsada por Europa para salir de la crisis financiera de 2008. "Nadie en Europa discute que aquellas medidas fueron un tremendo error. Solamente hay una aldea gala, España, con una derecha y una ultraderecha que se aferra al mástil de la doctrina neoliberal. No han aprendido nada", ha lanzado.

En un auditorio repleto y con un público entregado, el presidente también ha hecho balance de los tres años que cumple este jueves el Gobierno de coalición. "Y qué tres años", ha lanzado refiriéndose a la crisis de la pandemia y a la guerra en Ucrania. Fuentes de su entorno habían augurado un discurso "muy potente, con mucha fuerza" que finalmente ha sido un balance de la acción del Ejecutivo en este tiempo, comparando las medidas aplicadas ahora con las que se idearon hace una década.

Con las elecciones en el frente -las municipales y las autonómicas en mayo y las generales, ha dicho, en diciembre-, el presidente ha augurado que habrá dos opciones a elegir: "Una centrada en proteger empleos y familias con una política útil desplegando todas las herramientas del Estado para este fin y otra que ofrece las mismas recetas de la crisis financiera: el sálvese quien pueda". Además, también ha tenido un gesto hacia Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, al señalar que él también representa a la formación morada, con quien, ha lanzado, le une un punto especial, "defender a la gente de a pie, la dignidad del trabajo y la democracia".