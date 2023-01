Ayudas en la crianza de los hijos para lograr un empleo: Madrid prueba con 1.200 familias

La pandemia lo cambió todo. Si antes de la crisis sanitaria de 2020 la media edad de las personas que solicitaba amparo al Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid era de 83 años, cuando España decretó el estado de alarma, el perfil de los demandantes rejuveneció drásticamente. Los más vulnerables ya no solo eran ancianos, sino familias jóvenes, de no más de 35 años, con hijos pequeños a su cargo. Muchas recibían el Ingreso Mínimo Vital, incluso cursos de formación laboral, pero aun así no eran capaces de recuperar su autonomía. Ahora, el Consistorio capitalino va a probar con una nueva fórmula: sumar a las prestaciones anteriores, la ayuda en la crianza de los menores.

El proyecto experimental 'Cintras', como ha sido bautizado por el departamento que lidera Pepe Aniorte, está basado en la evidencia científica desarrollada por las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. La hipótesis de la investigación se asienta en que los subsidios tradicionales, monetarios y de orientación laboral, no son suficientes para muchos núcleos familiares, que "tienen la mano atada a la espalda al tener hijos que dependen de ellos", según ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en la presentación del plan desde el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez de El Retiro.

Para llevar a cabo esta prueba piloto, que cuenta colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y una inversión de 10,7 millones de euros, procedente de los fondos europeos Next Generation, se han seleccionado 1.200 familias vulnerables. Todas ellas son perceptoras del IMV o la Tarjeta Familias. Y desde el pasado lunes hasta el próximo octubre, serán divididas en tres grupos de actuación.

Al primero se le ofrecerá un programa en colaboración con la Agencia para el Empleo basado en formación y orientación laboral. "Recibirán 100 horas de formación individualizada, tutorización personalizada y herramientas para mejorar la empleabilidad presencial y online", ha desgranado el director general de Innovación y Estrategia Social del Ayuntamiento, Héctor Cebolla.

Al segundo tercio, además de lo anterior, se le brindará el programa RESPIRA de conciliación familiar, que cuenta con una bolsa de horas para el cuidado y la vigilancia de los hijos. "Sin condiciones ni explicaciones, los adultos podrán dedicar el tiempo de descarga familiar para recuperar su posición en el mercado laboral", ha explicado.

Y al tercer colectivo, junto a la orientación laboral, se le proporcionará apoyo en técnicas para mejorar la crianza de los hijos a través del programa Crecer Felices en Familia II, que diseñaron las universidades canarias en su primera versión y ha sido "adaptado específicamente para la ciudad de Madrid". "Se trata de un programa contrastado en el estado de Illinois, que consiste en intervenciones grupales altamente estandarizadas para que las familias vayan autorregulando su gestión parental con el objetivo de reducir el estrés que genera la crianza".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez de El Retiro el nuevo proyecto experimental CINTRAS Ayuntamiento de Madrid

"La hipótesis es que los dos últimos grupos tendrán mayor facilidad para encontrar empleo y mejorar su autoestima" ha señalado, por su parte, Villacís. Al finalizar el proyecto, se comprobará en qué medida se han cumplido la hipótesis y cuál de las dos intervenciones adicionales (conciliación y técnicas de parentalidad) es más eficaz para que el Ayuntamiento "pueda diseñar nuevos programas que aprovecharán las intervenciones que hayan demostrado ser útiles". "Por tanto, sabremos más de lo que hay que hacer para lograr que las familias salgan de la pobreza", ha continuado.

Para el desarrollo de 'Cintras', se han contratado temporalmente 66 profesionales de distintos ámbitos, entre psicólogos, estadísticos o educadores sociales.

Perfil de las familias: latinoamericanos con estudios

Una de las cuestiones que más sorprendió al director general del municipio cuando presentaron el proyecto a miles de familias de la ciudad fue la gran acogida que le dieron las familias con algún tipo de contacto con la migración, en detrimento de las autóctonas que solo representan el 20% de los beneficiados. "La gran mayoría son latinoamericanos", explica Héctor Cebolla, que también ha podido comprobar otro cambio de tendencia entre los asistidos: "Más de un 40% de las personas vulnerables en ingresos, con hijos a su cargo, tienen un nivel formativo alto".

Al término de la presentación de 'Cintras', el delegado Pepe Aniorte ha tomado el turno de palabra agradecer el trabajo del "equipazo" que pondrá en marcha la estrategia, así como la colaboración inestimable de PSOE y Más Madrid en políticas sociales. Asimismo, el edil de Cs ha ensalzado que el Ayuntamiento haya ido "un punto más allá" lanzándose a la innovación científica, algo que -ha reconocido- no suelen hacer las administraciones públicas.