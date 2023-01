Los vecinos de una comunidad de Santiago de Compostela, en Galicia, no pueden más. Desesperados ante las constantes amenazas que sufren por parte de un nuevo integrante, han decidido contactar con Espejo Público para dar a conocer la pesadilla a la que se enfrentan cada día.

Así, este miércoles, un equipo del matinal se ha trasladado al bloque, donde Jacobo acaba de heredar un piso de sus padres. Los vecinos han explicado que el problema se centra en los fuertes ruidos, las fiestas y las agresiones y amenazas que se han convertido en el pan de cada día.

El joven, que ha negado tajantemente los hechos, ha destacado ante las cámaras del programa de Antena 3 que hará lo que quiera con el piso: "Igual monto un prostíbulo o un piso de estudiantes". Sin embargo, si algo ha llamado la atención del equipo de Espejo Público ha sido la narración de una de las vecinas.

La mujer ha explicado que, en una ocasión, decidió llamar la atención al joven debido al ruido que estaban haciendo durante una fiesta que ya duraba más de un día. Fue entonces cuando uno de los amigos de Jacobo cogió una botella de amoniaco y arrojar su contenido en la cara de la vecina.

"Nos persiguió por la escalera rociándonos con la botella de amoniaco, con la mala suerte de que me giré y me entró en los ojos". La mujer logró volver a su casa, donde el joven vació el resto del contenido de la botella en la puerta de la vivienda y le aseguró que "estaba muerta". La mujer tuvo que ser atendida por los servicios de urgencias: "Cuando estaba en la ambulancia, no podía abrir los ojos".