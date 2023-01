La hija de Hilda Siverio, 'tiktoker' con cáncer, expone el acoso que está recibiendo mientras su madre está ingresada: "Es inhumano"

Hilda Silvero, la mujer de Tenerife con cáncer que se hizo popular el año pasado por sus positivos vídeos en TikTok, ha sufrido un grave revés en su enfermedad y se encuentra ingresada en el hospital. Así lo ha contado su hija Valeria, que ha tenido que exigir respecto para su familia en estos días tan duros.

"Me parece muy triste que en una situación así me vea obligada a grabar este vídeo por la falta de respeto que estamos recibiendo", ha comentado en su propio perfil de TikTok.

Según ha revelado, tanto ella como sus hermanos pequeños de 16 y 8 años están recibiendo todo tipo de acoso en redes de personas que desean saber cómo se encuentra su madre, que no aparece en redes desde el día de Año Nuevo.

"Me llaman, por Instagram, por Gmail... me da igual, lo tolero, pero lo que no me cabe en mi cabeza es que esos mensajes lleguen a mis hermanos que son menores de edad, sufriendo una situación complicada, y que personas ajenas los sometan a más presión de la que ya tienen", se ha quejado.

Una clase de mensajes que se pueden apreciar a la perfección en los vídeos antiguos de Valeria, con cientos de comentarios como este: "¿Cómo sigue tu mami? Millones de personas nos preguntamos y preocupamos por su estado. Dinos algo por favor y bendiciones".

Sin embargo, parece que alguien se ha pasado de la raya y ante la expectación que había por conocer el estado de salud de Hilda ha acudido hasta el hospital donde está para fotografiarla. "Alguien ajeno a mi familia ha venido, ha alterado a mi madre y la ha sacado una foto en el estado en el que está", ha denunciado enfadada.

"Mi madre se encuentra en una situación crítica, son sus últimos días de vida y nos estamos intentando despedir de ella", ha explicado: "Necesito que esto pare, serán informados cuando sea el momento, ahora solo necesitamos tiempo".

Ha concluido enfadada, asegurando que "no le desea esto a nadie", e intentando frenar a todos aquellos que creen que tienen derecho a saber las intimidades de Hilda solo porque la seguían en TikTok.