El cartel viral del presidente de una comunidad de vecinos de Alcorcón: "No es el criado de los vecinos"

Un cartel escrito a mano por el presidente de una comunidad de vecinos en Alcorcón y pegado en una zona común se ha vuelto viral tras haber sido publicado este lunes por la cuenta de Twitter 'Líos de Vecinos', la cual se dedica a compartir contenido sobre conflictos entre personas que residen en el mismo edificio. Hasta el momento, el tuit ha sido visualizado por casi 50.000 usuarios de la red social.

"Comunico a los vecinos que a partir de hoy, aquellos que necesiten algo o tengan un problema concreto se dirijan al teléfono del administrador o compañía de seguros del cartel. El único que se comunica con el presidente es la administración, que para eso cobra", expresa el presidente de la comunidad.

Continúa diciendo que no lo molesten más y que si alguien está dispuesto a ocupar su puesto se lo deje saber. "Por favor, no molesten al presidente. El presidente es el que manda y dispone, no es el criado de los vecinos. Si alguien quiere o desea ejercer como ministro que se apunte en esta hoja y delegaré en él".

El Presidente ha hablado…en Alcorcón, Madrid de @Delgatus pic.twitter.com/yyPZw2nkXq — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) January 9, 2023

"Confío en ustedes que tienen más tiempo para resolver los problemas llamando a la administración. El presidente ha hablado y firmado" finaliza el comunicado que acumula casi 40 Retweets y poco menos de 300 Me Gusta.