Ana Rosa Quintana se sincera sobre cómo ha afrontado su enfermedad: "Hay que asimilar que tengo cáncer y que no estoy curada"

El último año ha sido bastante duro para Ana Rosa Quintana, quien fue diagnosticada de cáncer a finales de 2021. Las sesiones de quimio, la radioterapia y las diferentes intervenciones empezaron a principios de 2022. Desde entonces, la presentadora de Telecinco, que estuvo mucho tiempo ausentada de su puesto, se ha visto arropada por los suyos, quienes les han mostrado su apoyo y cariño.

En una entrevista para la revista ¡Hola! la periodista ha confesado que entró en "shock" cuando supo que tenía cáncer, aunque ella no ha llorado ni una sola lágrima. "Te entra mucha pena por tus hijos", ha afirmado la periodista y ha añadido que temía no poder ver crecer a sus gemelos, que actualmente tienen 18 años, ni disfrutar de su hijo Álvaro, de 36.

Los cambios en la dieta y el ejercicio han permitido que Ana Rosa llevase el cáncer mejor. Es tanto así que durante sus sesiones de terapia no ha estado "ni un día enferma". "Me he dado mi quimio todas las semanas y, al día siguiente, no he tenido cansancio, ni una náusea. Nada", ha expresado.

Ana Rosa se sincera en ¡HOLA! como nunca tras un año de lucha contra el cáncer. (Contenido para registrados y suscriptores). https://t.co/U67NMnuOfy pic.twitter.com/7bkz2XXmrC — Revista ¡HOLA! (@hola) January 11, 2023

La periodista ha declarado que sus "marcadores tumorales están bien", y es que cada mes se somete a una analítica y cada tres a una prueba para comprobar cómo va todo respecto a su salud.

Aunque la presentadora no puede creerse "lo bien" que se encuentra ahora, es consciente de que no está curada. "Hay que asimilar que padeces cáncer y que no estoy curada, algo que, supongo, el médico me lo dirá dentro de cinco o seis años", ha explicado a la revista.

"La oncóloga que me operó me advirtió desde el principio: 'Tu estás muy bien, pero no te confíes. Si en algún momento necesitas apoyo psicológico, búscalo'. Pero, a día de hoy, no lo he necesitado", ha asegurado Ana.

Lo que sí ha dejado claro es que sus compañeros le han brindado su hombro durante los once meses que ha estado ausente en la televisión mandándole "mensajes de ánimo todos los días".

Su familia también ha sido un pilar fundamental durante el proceso. Su marido, Juan Muñoz, tal y como ella ha confesado, le ha hecho la "vida superagradable". De hecho, cuando la presentadora decidió raparse el pelo en sus últimas cuatro quimios, su marido la encontraba "estupenda": "Hay veces que yo me miraba al espejo y no me reconocía. Me veía borrosa, sin pelo, sin pestañas, pálida... Y él me encontraba ideal".

Ana Rosa también ha aprovechado estos momentos para pasar tiempo con sus hijos. "Cada mañana he desayunado con mis hijos, porque durante 17 años, debido a mi trabajo, no había podido hacerlo", ha confesado.

La periodista ha declarado que vive una vida muy normal y que su regreso a la pequeña pantalla ha sido muy fácil, "como si no hubiera estado fuera todos estos meses".