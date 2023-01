Para la vuelta al 'gym', toma nota: los candados más seguros y cómodos para las taquillas son los de combinación

Enero está lleno de propósitos y uno de los más repetidos por todo el mundo es apuntarse al gimnasio. Si ya has pasado el umbral de pagar la matrícula, comprarte el material y abonar la primera mensualidad, hay algo importante en lo que, quizá, no has reparado: el candado para la taquilla. Hay gimnasios en los que este artículo se proporciona y los modelos que dan son numéricos y seguros, pero, hay otros establecimientos donde es obligatorio que cada persona lleve un candado de casa por seguridad. Si este último es tu caso, igual te preguntas: ¿cuáles son los candados más seguros para una taquilla? Desde 20deCompras hemos señalado una lista de características que deben tener los candados para que sean seguros y cómodos para un gimnasio, así como varias opciones por si todavía no tienes uno.

Lo primero en lo que debemos reparar es en el material con el que está fabricado el candado que elijamos para la taquilla del gimnasio. De metal, acero cromado o aleación de zinc son materiales que resisten a posibles golpes o intentos de robo en los vestuarios. Hay que saber también que los modelos pequeños con llave a los que todos estamos acostumbrados son más fáciles de abrir con un elemento afilado. Los más seguros son los que poseen combinaciones numéricas. Además, hay que pensar en el uso que le vamos a dar. Lo vamos usar en un gimnasio, por tanto, una llave es más fácil que la perdamos en las clases o en las salas de entrenamiento, mientras que un número de tres cifras seguro que lo recordamos. Como este modelo, que posee la etiqueta de Más Vendido en Amazon.

¡El más vendido de Amazon con más de 1.000 combinaciones distintas! Amazon

Si buscas una opción más pro o, al menos, una con más combinaciones que el anterior, este modelo con cinco rodillos proporciona 10.000 combinaciones. Lo mejor es que se trata de un pack de dos candados, por si pierdes uno de camino al gym.

Estos candados son impermeables. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.