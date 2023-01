La nostalgia es un arma de doble filo. Básicamente porque somos bastante benévolos con nuestro pasado y solo queremos recordar lo mejor de aquellos tiempos. Gwyneth Paltrow es, sin embargo, un caso particular: no es que extrañe los años 90, cuando estaba en su veintena, por aquellos que se fueron o por ser los comienzos de su fama, sino porque los móviles no tenían cámara.

La intérprete de 51 años de películas de aquella época como Se7en, El talento de Mr. Ripley, Dos vidas en un instante o Shakespeare in love, que le dio su único premio Oscar, ha explicado en The Late Late Show with James Corden el porqué en aquellos tiempos darse a la gran vida era verdaderamente darse a la gran vida y, básicamente, se resume en aún no ser una celebrity tan conocida y en que nadie te podía grabar cuando estabas con drogas o con cualquier lío de una noche.

Para la fundadora de Goop, el hecho de que no existieran los smartphones ni las redes sociales era un plus del que aún no sabía el beneficio que le estaba sacando. "¡Fue [una época] grandiosa! Quiero decir, ¡se podía hablar de consumir cocaína y que no te cogieran!", ha confesado Paltrow riéndose y haciendo reírse tanto al presentador como a su compañera esa noche en el sofá, Hilary Swank. "Podías estar tranquilamente en un bar y divertirte, bailar encima de la mesa", ha agregado.

"Simplemente podías", ha continuado Paltrow antes de ser interrumpida por Corden para hacer hincapié en que eran tiempos "sin teléfonos con cámara". "Claro, especialmente en Nueva York. Curiosamente, tampoco había paparazzis", ha añadido, si bien es cierto que sí los había y que con toda probabilidad no era a ella a quien seguían, "y podías salir a trompicones de un bar e irte a casa con un cualquier tío aleatorio y nadie lo sabría jamás".

Gwyneth Paltrow recalls “doing cocaine and not getting caught” in the ‘90s. pic.twitter.com/LT83bTsZZK — Pop Faction (@PopFactions) January 10, 2023

Sin embargo, más tarde en el programa ha hablado de la maternidad y ha confesado sobre sus hijos: "He de decir que me encantó cada etapa [de ser madre]. En cada una de ellas me sentía como 'Ojalá poder congelar el tiempo porque no sé si alguna vez voy a quererlos más que ahora'. Pero luego simplemente los amas más y más".