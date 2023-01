Un espontáneo se cuela en 'La Resistencia' y es expulsado por los miembros de seguridad

MOVISTAR PLUS+

Las múltiples entradas del Teatro Príncipe Gran Vía hicieron que sucediera algo inédito en la historia de La Resistencia, que un espontáneo se colara en las gradas del programa de Movistar Plus+.

La brecha de seguridad del espacio presentado por David Broncano sorprendió tanto al presentador como a su invitada, Vicky Luengo, que pudo ver en directo lo que sucedía.

Vicky Luengo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"No puedes estar aquí, que no, que no puedes estar aquí", se escuchó desde las gradas superiores del teatro mientras el jienense preguntaba al regidor qué era lo que ocurría.

"¿Qué se ha colado alguien?", preguntó el presentador. Luengo levantó la vista y exclamó: "¡Que se están peleando!", mientras los miembros de seguridad del recinto rodeaban al espontáneo.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"No puedes estar aquí. Tenemos un problema. Tú estás pirao", le dijeron mientras intentaban que abandonara el programa. "'Me voy porque quiero' dice mientras tres personas le empujan", señaló Broncano entre risas. Luengo, por su parte, solo acertó decir: "¿Esto estaba preparado? Qué creepy todo...", concluyó.