Vicky Luengo le hace una promesa a Broncano si gana el Goya como mejor actriz

Vicky Luengo fue la invitada de este martes en La Resistencia, donde acudió para comentar con Broncano su nominación al Goya como Mejor Actriz Principal por su papel en la película Suro.

"Lo hemos pedido a deportistas, pero nunca a una actriz. Podías hacer un pequeño gesto o decir algo en el discurso de agradecimiento si acababas siendo la ganadora", le dijo el presentador.

"Podías decir la expresión '¡y modaba!'", añadió el jienense, sorprendiendo a la invitada, que no sabía de lo que le hablaba. Broncano le explicó que lo había gritado una señora en el programa que presenta de María del Monte en Canal Sur.

Vicky Luengo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Si lo dijeras en la gala de los Goya sería épico", confesó Broncano, mientras que la actriz le dijo que: "Me atrevo a decirlo una vez, pero no en bucle. Que lo cuelo una vez te lo prometo... como sé que no me lo van a dar, te lo prometo", afirmó entre risas Luengo.

La actriz recordó una anécdota para confirmarle al conductor del programa de Movistar Plus+ que siempre cumplía su palabra: "En un festival de cine hice una apuesta con Aitana Sánchez Gijón, Dani Rovira y Luis Alegre que si salía a buscar el premio tenía que colar la palabra 'potorro' que es mucho más difícil".

"Salí, di las gracias, hice un discurso bastante intelectual y cuando terminé dije que quería compartir este premio con mis amigas 'potorro' que les hace ilusión. ¡Lo colé!", recordó la intérprete.

En ese momento, Ricardo Castella propuso hacerlo con el resto de actrices nominadas: "Habría que ir invitando a las nominadas (Marina Foïs, por As Bestas; Laia Costa, por Cinco lobitos; Anna Castillo, por Girasoles silvestres; y Bárbara Lennie, por Los renglones torcidos de Dios) para conseguir la promesa de todas".