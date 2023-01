Andy comenta sus aficiones en 'First Dates': "Me gusta hacer turismo sexual y comerme todo lo que puedo"

"En el amor, como en la vida, lo mejor es ser original. Así que, si puedes, mejor no copies a nadie y sé tú mismo", fue el consejo que le dio Carlos Sobera a los comensales este martes en First Dates.

Andrés, aunque prefería que le llamaran Andy, afirmó nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro que "me gusta definirme como 'guarromántico' porque, que seas muy romántico o cariñoso no quita que puedas ser sexualmente activo".

Andy y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

El presentador se quedó sorprendido del look del fotógrafo: "¿Hace tanto frío fuera que tienes que llevar gorro?". Andy le explicó que "estoy calvo y me falta el pelo para conservar la temperatura. Es que vivo en Irlanda porque estoy allí trabajando".

"Los chicos irlandeses son témpanos de hielo, tengo problemas con ellos porque yo soy muy cariñoso y, si tengo interés romántico con alguien, me gusta estar en contacto y he salido con algún irlandés que era como un antibiótico, un mensaje cada ocho horas", admitió.

Su cita fue Jesús, que se definió como un chico alegre, pero muy vergonzoso. "Eso sí, cuando me subo al escenario se me olvida de todo. Soy una persona no binaria y me dan igual los géneros", aseguró.

Ambos se gustaron mucho al conocerse en la barra del local y, a continuación, pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor. Ambos coincidieron en que los dos eran mitad fotógrafos, mitad actores.

Andy y Jesús, en 'First Dates'. MEDIASET

Mientras que Jesús era actor de musical, Andy le contó que estaba haciendo drag como Andrea Magnolia. Al madrileño no le apasionaba mucho ese mundo, pero no le importaría que su cita lo hiciera porque ya tuvo una pareja así.

Andy también le contó a su pareja de la noche que "soy más liberal y un apasionado de los viajes en soledad. Me gusta hacer turismo sexual y comerme todo lo que puedo".

Al final, Andy sí que quiso tener una segunda cita con Jesús porque "quiero conocerle más". El madrileño, en cambio, prefirió no volver a quedar porque "me ha faltado algo".