Miguel Ángel Silvestre desvela en 'El Hormiguero' con qué actriz está deseando volver a trabajar

El Hormiguero recibió este martes la visita de dos de los protagonistas de la serie Sky Rojo, Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre, que presentaron los últimos episodios de la ficción de Netflix que se estrenan el día 13.

Durante la entrevista que les hizo Pablo Motos el actor comentó que tiene como tradición en cada Nochevieja pedir varios deseos que espera que se cumplan para el próximo año.

"Has pedido volver a trabajar con Paula Echevarría", le dijo el presentador. "Hace poco me dio un premio y estuvimos hablando. Desde un tiempo dejé de ver mis trabajos porque la experiencia siempre supera con creces el resultado".

Y añadió que "con Paula fui muy feliz en Velvet, serie que, contra todo pronóstico, no quería hacer. Nunca lo he dicho, pero una mujer medio espiritual me dijo que iba a ser un éxito".

Motos y Miguel Ángel Silvestre, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Es una mujer que se llama Yuan Chen, que también es profesora de feng shui, y las mejores decisiones las he tomado con ella. Tenía que elegir entre Velvet y una serie que era muy buen director, productor y guion", recordó el invitado.

"Le decía que no pintaba haciendo Velvet, que era un género que nunca vería. Me dijo que la otra serie recibiría muy malas críticas y Velvet sería un éxito internacional pese a ser de Antena 3", admitió el actor.

Y explicó que "en un par de ocasiones no le había hecho caso y se había cumplido el pronóstico. Pues la ficción que dije que no fue el mayor fracaso que tuvo ese director, los actores tuvieron críticas pésimas y la serie no la vio nadie".

"Velvet la compraron en todos los países del mundo, incluido el canal nacional chino. Ahora, cada vez que tengo que tomar una decisión, se la pregunto a ella. Todo pasa por Yuan", concluyó Silvestre.