Lali Espósito, en 'El Hormiguero': "Me planteé cantar desnuda con la bandera de Argentina en la final del Mundial de Qatar"

Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito fueron los invitados de este martes de El Hormiguero, donde presentaron los nuevos capítulos de la serie Sky Rojo, que llega a Netflix el próximo 13 de enero.

Se trata de la tercera y última temporada de la ficción donde las protagonistas intentan empezar una nueva vida tras huir de su proxeneta con su dinero. En un apacible día, lejos del dolor que sufrieron, ven aparecer en el horizonte de nuevo a los sicarios que las persiguen.

La actriz y cantante argentina apareció en el plató del programa de Antena 3 envuelta en la bandera argentina celebrando la victoria de su selección en el Mundial de Qatar.

"Me han dicho que cantaste en la final el himno de Argentina", le dijo Pablo Motos a la invitada. "Me avisaron 20 horas antes de la final y me tuve que ir a comprar un vestido porque estaba allí de turismo vestida con un chándal".

Espósito continuó contando que "encima tenía la voz tomada porque había estado de fiesta el día anterior. Me compré el traje a las diez de la noche y me costó mucho porque como soy medio enana, todo me queda grande".

"Tanto me costó encontrar el vestido que me planteé salir a cantar el himno argentino desnuda con la bandera de mi país. Es que cuando me lo dijeron pensé que no era digna de esa oportunidad", añadió la actriz y cantante.