Tensión entre Risto Mejide y Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira': "Se me está haciendo eterno, porque estás repitiéndote"

No es la primera vez que Risto Mejide y la colaboradora Esperanza Aguirre viven un momento tenso en Todo es mentira. Este martes, el presentador del programa de Cuatro ha intentado frenar el extenso discurso de la política, el cual ha tachado de "repetitivo".

Todo ha empezado cuando los tertulianos debatían sobre las obras de metro en San Fernando de Henares, municipio de Madrid, que están provocando el desalojo de muchos vecinos sin ayudas del Ayuntamiento. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido: "La alcaldesa me echa la culpa a mí y pide que se cambie el trazado del metro, pero yo no soy ni ingeniera, ni de la constructora, ni dl metro de Madrid, pero como yo soy mediática...".

La colaboradora ha hablado también de presupuestos, entre otras cuestiones que, al parecer, han irritado a Mejide, que ha escuchado cómo la política retrocedía anécdotas y comentarios de su mandato. El presentador miraba directamente a la mesa, aparentemente aburrido.

Aprovechando un parón de la colaboradora en mitad de su intervención, Mejide le ha preguntado: "¿Has acabado?". Lejos de pillar la indirecta, Aguirre le ha respondido: "Esperen, un minutito". Así, ha continuado contando cómo funcionan los presupuestos en este tipo de casos.

El presentador ha vuelto a interrumpir: "Esperanza, llevas mucho más de seis minutos, espero que te des cuenta". "No, llevo exactamente cuatro minutos y medio, y vosotros habéis estado diez", le ha rebatido la política. "Se me han hecho eternos, porque estás repitiéndote, además", le ha contestado el presentador.

Pese a los intentos de continuar hablando, Risto Mejide le ha vuelto a preguntar: "¿Has acabado?". "No, no he acabado, pero te dejo a ti", le ha respondido Esperanza Aguirre, resignada.