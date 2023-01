Putin recupera fuerza en Soledar y se acerca a su primera victoria en seis meses: "Todo está destruido, casi no queda rastro de vida"

"Ya no quedan casi muros en pie". Ese es el resumen que hace Volodimir Zelenski sobre la situación en Soledar, la ciudad en la región de Bajmut que se ha convertido en lo que en su día fue Bucha: el epicentro de los combates y por tanto en la imagen de la destrucción. Rusia está cerca de la victoria en una ciudad de poco valor estratégico pero caracterizada por acumular por ejemplo la extracción de sal en Ucrania. Su potencia simbólica, por lo tanto, es importante. Kiev se pregunta qué quiere Putin allí, mientras las tropas de Moscú se apoyan para ganar en la ayuda del grupo paramilitar Wagner. La violencia va a más y Ucrania se agarra simplemente a ganar tiempo para reponerse.

"Agradezco a todos nuestros soldados de Soledar que resisten nuevos asaltos, aun más violentos, de los invasores", aseguró un Zelenski que reivindicó los avances ucranianos de los últimos meses en el campo de batalla. De hecho, en el caso de ganar Soledar, esta sería la primera victoria rusa en seis meses, pues su último triunfo se dio en Lugansk todavía en la primera fase de la invasión. En Kiev no ven eso sí el enclave como una parte decisiva de territorio a nivel estratégico, y por eso no entienden que el avance ruso sea tan crudo. "¿Qué quiere ganar Rusia allí?", preguntó el presidente ucraniano en su discurso. "Todo está completamente destruido, casi no queda rastro de vida", sentenció.

También un portavoz del mando oriental de las fuerzas ucranianas reconoció este mismo martes que la situación en Soledar es "muy difícil". Tal es el contexto que recuerda a las peores ofensivas rusas desde febrero. "Durante la jornada golpearon Soledar en 86 ocasiones con distintos tipos de artillería, así que la situación allí es ahora muy difícil, la más complicada del frente oriental", esgrimio Serhii Cherevaty, antes de añadir que las fuerzas ucranianas en Soledar hacen "lo posible" ahora para el "desgaste" del potencial de Moscú.

También se trata de una cuestión de moral, y ahora la de Rusia está de nuevo en máximos. Tal es así que el Kremlin espera una victoria total en los próximos días en Bajmut. El gobernador en funciones de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre pasado, Denís Pushilin, cree que Soledar será "liberada próximamente". No obstante, reconoció que el avance de las tropas rusas se logra "a un precio muy elevado" y agregó que los combates se desarrollan ahora en la parte "oeste de la ciudad". Además, ese avance tan potente lo están logrando con el apoyo del grupo Wagner, los mercenarios por excelencia de Putin.

La captura de Soledar es uno de los principales objetivos para Moscú, ya que su control abriría a los rusos el camino hacia Bajmut, Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás. Los puntos estratégicos de Kreminna y Svatove también continúan en el epicentro de los combates.

Precisamente en Kreminna, en la región de Lugansk, los soldados ucranianos habrían logrado ciertos avances en los últimos días, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Las fuerzas prorrusas de Lugansk indicaron, por su parte, que los ataques con artillería contra Kreminna han aumentado ahora cuando la atención de todo el mundo está centrada en Soledar. "La batalla por Donbás continúa. Y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y larga batalla seguirá siendo la liberación de todo nuestro Donbás", aseguró a su vez Zelenski.

La OTAN y la UE cierran filas

Más allá del frente bélico los aliados de Ucrania siguen reforzando su cooperación, tal y como han confirmado este martes la OTAN y la Unión Europea con un pacto para estrechar más sus lazos de cara a sostener el respaldo a Kiev. Ambas organizaciones se han comprometido a mantener el apoyo militar a largo a plazo a Ucrania frente a la agresión rusa y su intención de cooperar para rellenar sus reservas de municiones y armamento, con el horizonte de aumentar su producción industrial de Defensa.

"Debemos seguir fortaleciendo la asociación entre la OTAN y la Unión Europea y debemos fortalecer aún más nuestro apoyo a Ucrania", sostuvo al respecto el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que considera "un fracaso" el plan de Putin. Además, para él, ha quedado claro que la OTAN es "la base de la defensa colectiva" y es "esencial" para la seguridad euroatlántica, insistiendo en la idea de llevar la cooperación "a un nuevo nivel". Asimismo, Estados Unidos anunció también que entrenará en su territorio, en concreto en Oklahoma, a soldados ucranianos en el uso de las baterías antiaéreas Patriot, que Washington ha anunciado que mandará a Ucrania.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió que que la UE "seguirá haciendo todo lo que tenga en su poder" para apoyar a Kiev frente a la "guerra imperialista" de Rusia. Al mismo tiempo, insistió en que el bloque comunitario mantendrá "la presión" sobre Moscú y sus aliados -como es el caso de Bielorrusia- y que en el medio plazo se aprobarán más sanciones. "Putin ha conseguido tener más OTAN y tendrá más UE", sentenció asimismo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.