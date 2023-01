Juan Antonio desapareció en la sierra de Béjar el pasado 29 de diciembre cuando hacía una ruta de senderismo. Iba bien equipado y, aunque su familia confía en que lo van a encontrar, después de ocho días se decidió suspender su búsqueda debido a las adversas condiciones meteorológicas. Por ello, este martes, Ya es mediodía ha contactado en directo con Merche, su pareja.

La entrevistada se ha mostrado muy indignada con la primera decisión de las autoridades y ha destacado que, tras conseguir un gran número de firmas a través de internet, la búsqueda se ha reanudado.

"Se ha reactivado la búsqueda esta mañana. Acabo de llegar desde donde han colocado el puesto de mando del 112. Hasta ahora lo estaba coordinando la Guardia Civil, pero ahora la búsqueda la lleva el 112. Gracias a todo el apoyo que hemos recibido de familia, amigos, voluntarios, el Gobierno de Cáceres, de Cataluña... hay un amplio dispositivo con dos helicópteros y esta mañana había cien personas buscándole entre profesionales y voluntarios", ha comentado Merche.

Además, la mujer ha recalcado que Juan Antonio es un senderista experimentado y que anteriormente había hecho "varios picos en el pirineo catalán y en el País Vasco". De la misma manera, ha recalcado que iba bien equipado: "Son muchos días, lo sé, pero yo no pierdo la esperanza".

"Es un tío duro. De la misma manera que se encabezonó en subir al Calvitero, espero que se haya encabezonado en mantenerse con vida. Es fuerte, es bastante metódico en sus cosas. No pierdo la fe. No quiero entrar en polémicas porque ya tenemos bastante, pero esta mañana hemos entrado en una tienda porque me han solicitado un duplicado de la tarjeta del móvil para ver si en algún momento él había intentado mandar algún mensaje o la ubicación. Entonces, las de la tienda me han dicho que la información que había dado la familia era falsa", ha agregado la mujer.

"Yo quiero decir que no pienso tolerar que se ponga en duda la honestidad y la credibilidad de mi familia y de nuestros amigos. Sé que a las personas que nos conocen no hace falta decírselo", ha apuntado Merche que, además, ha destacado que la delegación del Gobierno de Salamanca asegura que en ningún momento le dijeron a la familia que se suspendía la búsqueda: "El oído yo lo tengo perfectamente y mi capacidad intelectual también. Sé lo que se me dijo. Si no quieren rectificar me da igual, pero al menos que guarden silencio".

Merche ha añadido que descartan la desaparición voluntaria de Juan Antonio porque, además, tenían planes de boda: "Él ha salido a hacer la ruta porque venimos unas tres veces al año al pueblo donde yo nací y hace dos años que, cada vez que veníamos, estaba con la idea de hacer el Calvitero y no había manera de quitárselo de la cabeza. Pero no es una desaparición voluntaria, por supuesto que no".