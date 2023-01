Los consumidores, escépticos con los descuentos de las rebajas de enero: "Los precios se inflan antes de que comiencen"

Las rebajas de enero han llegado. Los consumidores españoles afrontan tradicionalmente con una enorme expectación esta época con la que arranca el año por los grandes descuentos que han ofrecido tradicionalmente los establecimientos.

Sin embargo, esta percepción parece estar cambiando, sobre todo porque muchos establecimientos llevan semanas ofreciendo saldos en fechas concretas, como el Black Friday o el Cyber Monday. Encuestas realizadas por distintas asociaciones de consumidores coinciden en el desencanto generalizado de los españoles con este periodo de grandes descuentos en los últimos tiempos.

En concreto, según un sondeo realizado a pie de tienda por la Asociación Española de Consumidores (Asescon), más del 90% de los consumidores consideran que las rebajas son prácticamente inexistentes debido a que esperaban mejores ofertas en este inicio de campaña de ventas.

También Facua-Consumidores en Acción ha revelado estos días un sondeo con resultados que denotan la desconfianza del consumidor en las actuales rebajas. Así, según esta organización, el 80% de los consumidores creen que la gran mayoría de comercios falsean los descuentos en una parte de los productos que anuncian como rebajados.

"He llegado a quitarle la etiqueta a una camiseta y he encontrado un precio más barato del que tenía", confiesa Carmen a 20minutos en plena Gran Vía madrileña acompañada de su hija.

Muy cerca de allí, en la plaza de Callao, Ania afirma que no cree "en los grandes descuentos" de la campaña de enero. "Los precios se inflan antes de que lleguen las rebajas de enero", sentencia tajante.

"No sé si llega al 50% como anuncian los carteles, pero sí hay una pequeña rebaja", coinciden un par de amigos argentinos de visita en la capital después de comprar en una conocida tienda de zapatillas deportivas, donde se han ahorrado "unos 20 euros" en su compra.

Aunque la mayoría de los consumidores encuestados por este medio se han mostrado escépticos con los grandes descuentos, hay algunos que no secundan esa teoría. "Donde compro yo normalmente no pasa. Es un centro comercial de toda la vida donde tienen fijados unos precios y aplican el descuento que corresponda. No tienen inflados los precios", asegura Paco en la concurrida calle Preciados.