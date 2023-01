Un grupo de ciclistas agrede a un camionero en Sevilla: "¡Saca la navaja!"

Tres ciclistas han agredido, con golpes, puñetazos y portazos, a un camionero en plena carretera. El suceso ocurrió en Coria del Río, una localidad a 12 kilómetros de Sevilla.

El vídeo con las imágenes, que comienza con la trifulca ya en marcha, ha sido compartido en Twitter por la plataforma Social Drive. Además de los comentados golpes de los ciclistas, uno de ellos llega incluso a colgarse en la puerta del camión para tratar de agredir al conductor a través de la ventana.

"¡Saca la navaja!", se escucha hasta en dos ocasiones que dice uno de los hombres. Finalmente, varios conductores se acercan para tratar de contener la situación, aunque los agresores siguen muy alterados.

En redes sociales, el vídeo ha generado un debate sobre la relación entre los ciclistas y los usuarios de otros vehículos, pues no es la primera vez que se ve un enfrentamiento de estas características. "Soy ciclista desde hace 30 años, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me parece extremadamente raro que alguien se ponga así por nada. También me he encontrado camiones de 10/10", comentaba un usuario.