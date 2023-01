'El programa de Ana Rosa' cumple 18 años y celebra su mayoría de edad recordando algunos de sus mejores momentos

Este martes 10 de enero hace 18 años que El programa de Ana Rosa daba el pistoletazo de salida para ocupar las mañanas de Telecinco y mantener informados y entretenidos a los miles de espectadores que, cada día, siguen la actualidad a través del matinal.

Así, el programa de Mediaset ha recordado algunos de los mejores momentos y, con ello, a algunos de los colaboradores que han ido pasando por el matinal a lo largo de los años. Ana Rosa Quintana ha preguntado a sus compañeros qué estaban haciendo tal día como hoy hace 18 años, a lo que Joaquín Prat ha respondido que se encontraba trabajando en Hoy por hoy, junto a Carles Francino.

"Han pasado 18 años y ya ven ustedes todas las cosas que han ido cambiando en política, en sociedad... Eso de echar la vista atrás es muy interesante. Al principio, nosotros no empezábamos tan pronto. Arrancábamos a las 10:30 horas e íbamos hasta las 14:30. Yo lo recuerdo como un día muy emocionante porque yo venía de una experiencia personal también muy emocionante", ha comenzado Quintana.

"Había estado trabajando en Antena 3 haciendo Sabor a ti, pero me quedé embarazada de mellizos y no pude empezar en septiembre, aunque ya lo teníamos hablado con Paolo Vasile, entre otras cosas porque estaba a punto de dar a luz y lo retrasamos hasta enero. Dejé a unos bebés con dos meses y empezamos con un plató que no tiene nada que ver con el que hay hoy", ha recordado la presentadora.

"Muchas de las personas que empezaron siguen todavía, otras se fueron incorporando y ya llevan muchísimos años. Hemos tenido 60 niños, chavales que salían de la facultad y en este programa han evolucionado, se han casado, algunos se han divorciado, han tenido niños, tienen hipotecas, han madurado... Nuestro plató era muy distinto. Luego tuvimos el hallazgo del pantallón, que fue como una revolución, pero a ver si evolucionamos un poquito en la cadena y nos cambian esto", ha apuntado Ana Rosa Quintana que, además, ha destacado que estos 18 años han sido "trepidantes" para ella.

"Han pasado cosas buenas y otras no tan buenas. No nos lo dicen, pero esto es la vida", ha añadido la presentadora para, después dar paso a un vídeo en el que el matinal ha recordado algunas de las noticias más importantes de los últimos años como, por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual, el accidente de helicóptero de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el Oscar de Alejandro Amenábar, el fallecimiento de Juan Pablo II o la elección de Benedicto XVI como Papa.

Quintana, además, ha recalcado el paso de Óscar Martínez o Máximo Huerta. Sobre el escritor, ha destacado que ha abierto su propia librería en Buñol: "Me parece una cosa muy romántica y muy bonita. Les va muy bien profesionalmente y eso es maravilloso. Mucha gente que ya no está con nosotros porque se han ido a otras cosas a prosperar, crecer o hacer cosas distintas. Eso también es un orgullo. Nos hemos reído mucho, pero yo echo de menos reírnos".

El matinal ha recibido la llamada de Jero Boloix. MEDIASET

Además, Ana Rosa Quintana ha recibido la sorpresa de Jero Boloix, quien ha contactado en directo con el matinal de Telecinco, excolaborador del programa. "Jero y yo tuvimos que retirarnos por un tiempo debido a un cáncer. Lo que pasa es que Jero vive en Valencia y dijo 'ya quiero estar tranquilo aquí, en casa'. Es verdad que te echamos mucho de menos, Jero. Han pasado muchos compañeros por aquí y todos tenemos un buen recuerdo tuyo".

"Ha habido algunos sucesos terribles como el caso de Julen, los hijos de José Bretón... Recuerdo cómo más de una vez Patricia Pardo se ha tenido que comer las lágrimas, sobre todo cuando tratábamos temas de asesinatos de niños", ha resaltado Boloix. Por su parte, Pardo ha apuntado que echan mucho de menos a su excompañero, a quien están deseando ver.

Finalmente, el matinal ha emitido un vídeo en el que han alabado la labor de Ana Rosa Quintana al frente del programa que lleva su nombre. "Este es un año cargado de emociones, pero muy feliz porque yo no sabía que iba a poder estar hoy aquí", ha destacado, sin poder evitar las lágrimas, la presentadora.

"Ahora entiendo por qué este programa lleva 18 años de éxito, de liderar las audiencias. Somos una familia y ustedes nos han dejado entrar en sus casas. Muchas gracias por estos 18 años", ha sentenciado la presentadora.