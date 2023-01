¿Seguirá el ciudadano Bolsonaro el camino de Trump? Estos son los procesos judiciales que se le vienen encima si regresa a Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ya ha dejado el hospital de Orlando (EE UU) donde fue ingresado por una "adherencia abdominal" como consecuencia de las cirugías por las que pasó después del atentado que sufrió en 2018. Puede que quiera regresar a Brasil... o no. Los tribunales esperan a Bolsonaro si pisa de nuevo suelo brasileño.

Desde el 1 de enero, Bolsonaro -derrotado en las urnas el 30 de octubre por Lula da Silva- ha perdido el llamado foro privilegiado. Esta protección está destinada a la función, no a la persona. Este aforamiento le suponía ser objeto de investigaciones criminales sólo con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF) y a ser defendido por la Abogacía General de la Unión. Es decir, ya puede responder ante la justicia ordinaria.

En Brasil se comenta que el futuro de Bolsonaro puede estar en manos del ministro del STF, Alexandre de Moraes, que ha tenido fuertes roces con el político ultraconservador. Sin el fuero, el expresidente podría sentarse en el banquillo como un acusado más por algunas de las acciones pendientes ante el STF y otras.

"Todo delito se investigará, sea quien sea"

El nuevo director general de la Policía Federal (PF) de Brasil, Andrei Passos, ha dicho que está dispuesto a investigar cualquier crimen cometido durante el Gobierno de Bolsonaro. "Se cometieron una serie de actos que son delitos y deben aclararse", ha declarado al diario Folha de Sao Paulo.

"Todo lo que sea delito será investigado, sea quien sea", ha advertido. "Si hubo un fallo, si hubo una omisión, si hubo un problema, lo evaluaremos a partir de ahora", asegura el máximo responsable policial que está revisando las investigaciones en curso, pero que -afirma- se abrirán otras si es necesario.

Son varios los procesos que Bolsonaro tiene pendientes. El expresidente se enfrenta a distintas investigaciones como las falsedades sobre la vacuna anticovid; la investigación sobre las fake news; el indulto concedido por Bolsonaro para perdonar la pena del diputado Daniel Silveira; las acusaciones de crímenes hechas por una comisión parlamentaria; o la divulgación de datos confidenciales.

Investigación sobre las 'fake news'

En agosto de 2021, Jair Bolsonaro fue incluido en la llamada "investigación de las fake news", sobre falsedades y amenazas contra miembros del Supremo. El caso está vinculado a otro sobre acciones de milicias digitales para atentar contra la democracia brasileña.

Fue el Tribunal Superior Electoral el que solicitó la inclusión de Bolsonaro, después de que éste cuestionara públicamente la fiabilidad del proceso electoral brasileño. El caso debe seguir su curso reservado en el Supremo.

En ese momento, el mencionado De Moraes atribuyó al entonces presidente "un discurso de odio y contrario a las Instituciones, al Estado de Derecho y a la Democracia". Bolsonaro se ha defendido tachando la investigación de ilegal por no participar el Ministerio Público.

- Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

- Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

- Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023

"Alexandre de Moraes abrió una investigación de mentira, acusándome de mentiroso. Es una acusación muy grave. Más aún en una investigación sin base jurídica. No puede comenzar por él. ¿Él abre, investiga y castiga? Sin comentarios", dijo Bolsonaro.

Falsedades sobre la vacuna de la covid

En su momento, una comisión parlamentaria sobre la covid atribuyó a Bolsonaro la divulgación de noticias falsas sobre la vacuna contra el coronavirus. Fue después de que el expresidente citara noticias falsas sobre el uso de las mascarillas y leyera una noticia falsa en una emisión en directo en redes sociales. La noticia engañosa decía que las personas vacunadas contra el covid en Reino Unido estaban "desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)".

Bolsonaro se justificó después: "Mostré un artículo. No lo inventé. Ahora decir cualquier cosa sobre las vacunas pasó a ser delito". Con la supervisión del Supremo, la Policía Federal concluyó que el comportamiento de Bolsonaro encajaba en la incitación pública a la práctica de un delito.

- Atualizações do dia realizadas no Telegram. Seja bem-vindo: https://t.co/O8KTejUGuL pic.twitter.com/iOSMqhIIyW — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 1, 2023

El Supremo envió en agosto la petición de imputación del político ultraconservador al procurador general de la República, Augusto Aras, pero éste -nombrado por Bolsonaro- nunca ha presentado la denuncia.

Delitos nacidos de la comisión sobre la covid

Bolsonaro se enfrenta a las acusaciones del informe final de la comisión investigadora del Senado sobre la crisis del covid. Éste recomendó imputar al presidente por su gestión de la pandemia tras acusarle de "crímenes contra la humanidad" y de otros ocho gravísimos delitos.

Pero aquí vuelve a aparecer Aras. De su mano, la Procuraduría General nunca ha llegado a transformar estas acusaciones en denuncia. Al contrario, ha pedido el archivo de ocho de las 10 indagatorias preliminares.

Entre ellas, resume la BBC, está la acusación de haber provocado una epidemia con resultado de muerte (por sospecha de propagar el virus); de charlatanería (por incentivar el uso de fármacos ineficaces); de infringir medidas sanitarias preventivas (por celebrar aglomeraciones y no llevar mascarilla); de uso irregular de fondos públicos (por la compra de fármacos ineficaces) y de prevaricación (por supuestamente no ordenar la investigación de denuncias de corrupción en la compra de vacunas).

Bolsonaro sostuvo que ante el covid el gobierno hizo "lo correcto desde el primer momento" y acusó a la comisión parlamentaria de generar solo "odio y rencor". Al perder el fuero, el Supremo decidirá si envía a la justicia ordinaria las investigaciones sobre el expresidente.

Incitación a la violación

Antes de ser presidente, Bolsonaro ya estaba imputado en dos procesos penales por incitación al delito de violación y por injuria a la diputada federal. "No te violaría porque no lo mereces", le dijo en 2014 a la parlamentaria Maria do Rosário, del Partido de los Trabajadores (PT).

Fue condenado por injurias, pero el proceso por presunta incitación a violación se paralizó en 2019 porque, al ser presidente, Bolsonaro no podía ser responsabilizado durante su mandato por actos cometidos previamente. Ahora que pasa a ser un ciudadano sin fuero, la acción de la Justicia se reactiva.

Divulgación de datos confidenciales

Bolsonaro está investigado por la divulgación de datos de una investigación confidencial sobre ataques al Tribunal Superior Electoral (TSE). Se supone que lo hizo junto al diputado Filipe Barros y un delegado de la Policía Federal. El político ultraconservador habría cometido un delito de violación del secreto funcional.

Según el TSE, el objetivo de la filtración sería contribuir a una narrativa fraudulenta sobre el proceso electoral, "atribuyéndole, sin pruebas ni indicios, un carácter dudoso sobre la lisura del sistema de votación en Brasil".

Al estar aforado y puesto que la Procuraduría General (otra vez Augusto Aras) solicitó el archivo, Bolsonaro no había sido denunciado por este caso. Pero ahora que pierde el fuero, el expresidente podría ser denunciado ante la justicia ordinaria.

El ultraderechista también responde a doce acciones en el TSE por presuntos delitos contra el sistema electoral brasileño. Al perder la inmunidad, las investigaciones sobre estos presuntos delitos podrían llegar a las cortes electorales de las regiones donde se hubieran cometido.

Interferencias en el trabajo de la Policía

El exjuez Sergio Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora es senador electo. Al dejar el cargo en 2020 afirmó que el presidente intentó interferir en la acción de la Policía Federal. Bolsonaro lo negó.

Según la Procuraduría General, no había pruebas suficientes contra el político brasileño, pero el Supremo aún no ha decidido el archivo del caso.