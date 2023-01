Los sueldos de los españoles subieron un 2,8% en 2022, tres veces menos que la inflación

El año que acaba de concluir se confirma como el de la gran devaluación de los salarios de los españoles. Los sueldos de los trabajadores recogidos en los convenios colectivos de trabajo apenas repuntaron un 2,8% en 2022, mientras que la inflación promedio el año pasado ascendió hasta el 8,4%. Es decir, los precios crecieron tres veces más rápido que los salarios, una circunstancia que ha provocado la mayor devaluación de los sueldos de los españoles al menos en los últimos 40 años.

Así se desprende de los datos que aparecen en la estadística de convenios colectivos de trabajo registrados hasta diciembre, que el Ministerio de Trabajo ha divulgado este martes. La estadística cuenta con datos de 3.084 convenios colectivos que cubren a unos nueve millones de asalariados e incluye tanto acuerdos colectivos de empresa como de ámbito superior (sectoriales, de varias empresas...).

Aunque la subida salarial registrada en 2022 duplica la vista el año pasado (un 1,5%), la pérdida de poder adquisitivo de 2022 fue muy superior a la del ejercicio previo. No en vano, la inflación en 2021 fue mucho más baja, con un promedio del 3,1%. Los datos publicados hoy por Trabajo confirman que los trabajadores españoles han vuelto a perder poder adquisitivo por segundo año consecutivo. Desde 2019 los salarios han avanzado apenas un 6%, claramente por debajo del 11% de subida que han acumulado los precios en ese mismo periodo.

La oleada inflacionaria que sacude Europa, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania, ha puesto de manifiesto una realidad demoledora. Y es que los salarios reales en España han permanecido prácticamente congelados en lo que llevamos de siglo. Desde el año 2000 las retribuciones que perciben los trabajadores han aumentado un 43,5%, mientras que los precios lo han hecho un 42% en ese mismo periodo.

Tras la larga y profunda crisis iniciada en 2008, que causó estragos en el mercado laboral, la economía española ha privilegiado mantener los salarios bajos para que las empresas no pierdan competitividad de cara al exterior. Prueba de ello es que España ocupa el vagón de cola de los aumentos salariales en la UE en los últimos 20 años. Según datos de Eurostat, entre 2000 y 2021 solo hubo tres países de la UE donde los sueldos de un trabajador promedio aumentaron menos que en España: Francia, Italia y Grecia.

Subidas más fuertes en 2023

La mayoría de analistas apuntan a que en 2023 las alzas salariales acelerarán. Lo que no está claro es si las subidas serán suficientes para compensar una inflación que se espera que alcance el 5% todavía en 2023. El Banco de España ya aportó el pasado septiembre algunos indicios de por dónde pueden ir los tiros este año.

En un documento de análisis, el supervisor bancario advertía de que el 45% de los trabajadores con convenio firmado para 2023 tenía incluido en él alguna cláusula de revisión salarial. Estas cláusulas vinculan los salarios a la evolución de los precios, aunque lo más habitual es que las subidas pactadas en ellas no sean del 100% de lo que marque la inflación. Habrá que esperar a febrero para conocer el primer dato de 2023, que dará una idea preliminar aunque bastante aproximada de lo que podemos esperar para este año.

En todo caso, conviene recordar que la estadística de convenios colectivos no recoge todas las subidas salariales que realmente se producen. En primer lugar, porque no todos los trabajadores (aunque sí la mayoría) están protegidos por convenios colectivos de trabajo. Y, en segundo lugar, porque la estadística de Trabajo no recoge las subidas que los trabajadores puedan estar pactando individualmente con la empresa fuera de convenio.

Los datos de Trabajo son un primer indicador de cómo ha evolucionado la realidad salarial el año pasado. Para tener datos más precisos habrá que esperar a que el INE publique la encuesta de costes laborales (lo hará el próximo marzo) y a que la Agencia Tributaria haga lo propio con el análisis de declaraciones de IRPF (lo hará en noviembre).