Este martes de 10 de diciembre era una fecha marcada en el calendario para los amantes de los entresijos de Buckingham Palace: sale a la venta Spare [En la sombra, en español], la biografía del príncipe Harry. La millonaria cifra que el nieto de Isabel II se ha embolsado por escribirla está dando por ahora sus frutos, pues se han formado colas en las librerías británicas, que han tenido que abrir a medianoche por el lanzamiento.

Se trata de unas memorias en las que no ha escatimado en detalles, en emociones, en diálogos y en anécdotas de su vida dentro y fuera de la familia real británica, hablando de sus padres, Carlos III de Inglaterra y Lady Di; de su esposa, Meghan Markle; de su hermano mayor y su cuñada, los príncipes de Gales y duques de Cambridge, el heredero al trono Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton...

Repasamos, pues, todas las revelaciones que, por ahora, más han impactado entre la prensa y los primeros afortunados en leerlas y que en los últimos días han acaparado los titulares, incluidos los que ha dado en las entrevistas de promoción que ha hecho de estas memorias, que parecen alejar al duque de Sussex de la ceremonia de coronación del monarca, programada para el 6 de mayo.

Pocas lágrimas por Lady Di

El príncipe Harry era aún pequeño, tenía 12 años, cuando le comunicaron en el castillo de Balmoral que su madre, Diana de Gales, había fallecido. Revela que su padre no le abrazó al darle la noticia; que su tío materno se opuso inicialmente a que fueran tras el ataúd; que años después él mismo haría el recorrido en coche en el que murió la princesa para poner fin "a una década de dolor"; que su tía Sarah [Ferguson] le cortó dos mechones de pelo al cadáver como prueba de la muerte; y, sobre todo, que "solo lloró una vez", incapacitado para las lágrimas por la restrictiva educación que había recibido.

Consumo de drogas

Spare puede meter en problemas al príncipe Harry al haberse guardado muy poco dentro. Entre otras cosas, le pueden hacer perder el visado de Estados Unidos. Y todo por haber admitido que ha consumido drogas: cocaína (por primera vez a los 17 años y luego en alguna ocasión esporádica), setas alucinógenas en un evento con famosos en California y cannabis tras su primera cita con Meghan Markle.

25 muertos en Afganistán

"Se ha pegado un tiro en el pie". Eso dicen las críticas que ha recibido el príncipe Harry, quien no hay que olvidar que es el fundador de los Juegos Invictus, creados para veteranos de guerra, tras revelar en su autobiografía que cuando prestó servicio en Afganistán como piloto de helicóptero mató a 25 talibanes. "No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado", ha escrito, así como que todas las víctimas eran "piezas de ajedrez quitadas del tablero".

Un pene congelado

No solo dedica algunas palabras a aquellos rumores de que ni él ni su hermano había sido circuncidados, asegurando que al menos el suyo sí que está "recortado", sino que tras su etapa en el Polo Norte en el año 2011 se horrorizó "al llegar a casa y descubrir" que sus "regiones inferiores también estaban congeladas", y que aunque "las orejas y las mejillas ya se iban curando, el miembro no" y seguía congelado. Por su futura paternidad se entiende que ahí se quedó la cosa.

El príncipe Andrés, un asistente

Precisamente el príncipe Andrés, duque de York, tan denostado ya por La Firma desde que salieron a la luz sus fotografías y su cercana amistad con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Fue en 2016, en el primer encuentro de Meghan Markle con la reina Isabel II. "Meg me preguntó algo sobre el asistente. Le pregunté de quién hablaba. Ese hombre que sostenía el bolso. Ese hombre que la acompañó hasta la puerta. ¿No era su ayudante? ¿Quién era?", le preguntó Markle, a lo que su marido respondió: "Es su segundo hijo [varón], Andrés".

Las escenas de sexo de Meghan

El príncipe no se ha guardado siquiera que perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor que él y que estaban fuera de un pub lleno de gente, pero con respecto al sexo, ha admitido haber fallado. "Un error. La vi a ella y a un compañero de reparto morreándose en una especie de oficina o una sala de conferencias", revela Harry, que buscó en Google la escena de sexo de quien había sido su cita, una actriz de Suits, Meghan Markle. Hoy por hoy, le encantaría recibir "terapia de electrochoque" para poder olvidar lo que vio.

Guillermo y Kate, "devotos" de 'Suits'

Cuando se enteraron de que "algo estaba pasando" en su vida amorosa y dado que "querían saber" de qué se trataba, los duques de Cambridge invitaron a cenar al príncipe Harry. Cuando les dijo que había "una nueva mujer" y que era del elenco de la serie Suits, "sus bocas se abrieron y se miraron el uno al otro" y fue Guillermo quien dijo: "¿No jodas?". No solo veían la serie, eran "devotos". Eso sí, cuando años después le dijo que era "la elegida", la respuesta de Guillermo le hizo muchísimo daño: ""Después de todo, es una actriz de Hollywood. Cualquier cosa puede pasar".

El disfraz de nazi

Además, según Harry, fueron precisamente Guillermo y Kate Middleton quienes no solo aprobaron sino que le instaron a continuar con aquella descablleda idea que tantos problemas le ocasionó: disfrazarse de nazi. Tal y como explica el príncipe, ambos se pusieron a "a chillar de la risa" en cuanto le vieron entrar por la puerta. Ni que decir tiene que lo considera uno de los grandes fallos de su vida.

Carlos III, ¿celoso de Kate y Meghan?

No solo ha dado a conocer que tanto él como su hermano imploraron a su padre que no se casase con la actual reina consorte Camila, sino que la razón por la que Carlos III le mintió al asegurar que "no había dinero" para mantener a Meghan en Reino Unido fue que una "nueva y resplandeciente" miembro de la monarquía "le robara el protagonismo" como ya había ocurrido años atrás con Kate Middleton.

"No reconozco ni a mi padre ni a mi hermano"

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró el príncipe Harry de Inglaterra en una entrevista difundida este domingo por la cadena británica ITV, antes de que el martes se publique su autobiografía, titulada en español 'En la sombra'. El príncipe Harry concede una entrevista a 'ITV News'.

"Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos", ha afirmado el príncipe acerca de cómo habla en su libro de Carlos III y el príncipe Guillermo, afirmando que quiere "reconciliarse" "En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", añade... Aunque hay que añadir que él tampoco reconocería su habitación: Camila la convirtió en su vestidor al día siguiente de anunciar su salida de La Firma.

La alopecia de Guillermo

Era vox pópuli, pero de ahí a que lo diga tu propio hermano en público hay un trecho. Aún así, el príncipe Harry ha afirmado que, cuando vio a su hermano mayor durante el funeral por su abuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la primavera de 2021, se dio cuenta de cómo su otrora parecido con su madre, Lady Di, se había desvanecido completamente con el paso del tiempo y, sobre todo, lo "alarmante" de su calvicie. "[Su alopecia] está más avanzada que la mía", afirma el duque de Sussex.

"Lavado de cerebro"

Harry se emocionó en la gala los premios Well Child en el año 2019. Guillermo se puso en contacto con él, pero la conversación derivó en una discusión. Harry le pidió que le acompañase a terapia. "Será bueno para ti, bueno para nosotros". El príncipe heredero se negó entonces. Luego llegó el Sussexit. "Imprudente", le llamó su hermano. Y de nuevo a vueltas con la terapia. "Me llegó a decir que quería acompañarme a una sesión porque sospechaba que me estaban lavando el cerebro", escribe Harry, "tras meses de terapia, [...] era un extraño para mi hermano mayor".

El gran secreto de la boda de Guillermo y Kate Middleton

El príncipe Harry y Meghan Markle iban detrás de los ahora príncipes de Gales el día de su boda, dando a entender al mundo que fue su padrino. Pero nada más lejos de la realidad: no solo es que el heredero hediese "a alcohol" porque aún estaba "borracho con el ron de la noche anterior", sino que los verdaderos padrinos del enlace real fueron James Meade y Thomas Van Straubenzee, amigos del príncipe Guillermo, quienes también pronunciaron el discurso ya que Guillermo no quiso que lo hiciese su hermano pequeño.

"Me agarró por el cuello y me tiró al suelo"

Uno de los momentos más duros de sus memorias ocurrió en 2019. El príncipe Guillermo le atacó físicamente cuando Harry y Meghan peor lo estaban pasando por la presión mediática. El futuro rey tildó a la exactriz de ser una mujer "difícil, grosera y brusca", palabras que a Harry le recordaron a "la misma cantinela que repetían los medios". La discusión que se formó acabó con Guillermo usando el verdadero nombre de Harry, Henry -en lugar de Harold, como siempre le ha llamado-, y dirigiéndose hacia él. "Me agarró por el cuello, me arañó mi collar y me tiró al suelo", detalla el príncipe, que aterrizó "sobre el cuenco de comida para el perro", el cual se destrozó en su espalda, dejándole varias marcas. Cuando se lo contó a Meghan Markle, ella no se quedó "ni sorprendida ni enfadada, sino terriblemente triste".