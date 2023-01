Carlos Gustavo de Suecia se retracta de las polémicas palabras sobre sus hijos

El 15 de septiembre de este año será un día muy especial en la vida de Carlos Gustavo de Suecia. En dicha fecha tendrá lugar su Jubileo, pues cumplirá medio siglo en el trono del país escandinavo, tiempo más que suficiente para haber preparado a su heredera, la princesa Victoria, para sucederle en el trono. Pero recientemente el monarca hacía unas polémicas declaraciones de las que se ha tenido que retractar tras ser tildado de machista por la opinión pública.

Hace pocos días, el rey, de 76 años, se lamentaba de que Suecia hubiese abolido la ley sálica, por la cual las mujeres no podían reinar, en 1980, por lo que daba a entender que prefería que fuese su hijo, el príncipe Carlos Felipe, de 43 años, quien portase tras él la corona sueca, y no su primogénita y actual heredera, la princesa Victoria, de 45 años.

"[Arrebatar el título de sucesor a Carlos Felipe] fue un error. Mi hijo nació como príncipe heredero y, de repente, todo cambió y él lo perdió todo. Fue muy extraño. Hacer leyes que funcionan de manera retroactiva no es precisamente inteligente, lo sigo pensando hoy en día", afirmaba en el documental Los últimos reyes de Suecia.

Aunque dicho documental se emitía este pasado domingo, la importancia y trascendencia de sus palabras hicieron que pronto saliesen a la luz, dando pie a todo un cuestinamiento del rey y de su pensamiento retrógrado en pleno siglo XXI, puesto que se han vuelto a sacar a la luz unas declaraciones suyas de 1980 en las que aseguraba que el puesto de soberano era "demasiado pesado para una chica".

El hecho de que se haya puesto su figura en el ojo público ha obligado al monarca a emitir un comunicado en el que ratifica todo su apoyo a su hija y niega su preferencia a que las mujeres no se sienten en el trono. "Me ha dolido mucho cuando posteriormente he visto los comentarios que insinúan que no apoyo a mi hija, la princesa Victoria, como heredera al trono", ha afirmado Carlos Gustavo.

Ha añadido, además, que el hecho de que haya "una heredera" es para él "una obviedad". "La princesa es mi sucesora. Es un activo extraordinario para mí, para mi familia y para nuestro país. Estoy orgulloso de ella y de su incansable trabajo para Suecia", ha dicho en el comunicado, que ha sido acompañado poco después por unas fotografías de padre e hija esquiando tras asistir a una conferencia de Estado y Defensa que se celebra en la ciudad de Sälem cada año.

Sin embargo, esto se ha visto como un lavado de imagen y una cortina de humo por cierto sector crítico con la monarquía, que no duda de que estas palabras van a ensuciar un 2023 tan importante para su reinado.