La advertencia de Terelu Campos a Ortega Cano por su posible demanda a Ana María Aldón: "Quizás ella decide no callarse"

El enfrentamiento entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue abierto. Y es que el extorero podría demandar a su exmujer. Precisamente con Gema Aldón en el plató de Sálvame, Terelu Campos le ha mandado una advertencia al diestro.

El entorno del diestro también se vería envuelto en esto. No obstante, a la presentadora no le ha temblado el pulso al mandarle un mensaje: "Don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer, porque a lo mejor decide ella no callarse nada".

Después de un gran aplauso por parte del público, Laura Fa le ha pedido explicaciones, pues sonaba a "amenaza". "Yo le digo que se lo piense, porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar es ella", ha especificado.

"A lo mejor llega un día que Ana María dice de hacerse una docuserie", ha explicado Campos. Acorde con lo que ha dicho, Gema Aldón ha expresado: "Me da mucha rabia lo que dice de mi madre, porque ella podría hablar mal, pero no lo ha hecho".

"Lo que no ha hecho Ana María para protegerlo es no decirnos la verdad en muchas cosas", ha dicho Terelu. "Yo te puedo decir que sabía episodios de lo vivido entre Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos, penosos", ha añadido.