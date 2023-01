Belén Esteban vuelve al cine: "Cuando hice el papel de 'Torrente' no era el mejor momento de mi vida, pero ahora lo estoy disfrutando"

Sálvame ha dado una gran noticia sobre Belén Esteban este lunes. Y es que la de San Blas volverá al mundo de la actuación en una nueva película que se encuentra en pleno rodaje: Ukelele para dos, del director Enrique García.

La colaboradora ya ha hecho sus pinitos en series como Aida, en cortometrajes y en películas como Torrente. Ahora, está enfrascada en un nuevo proyecto en el que también hace de sí misma.

"Todavía no hemos acabado la película. Seguimos rodando, y estoy muy ilusionada", ha explicado la colaboradora. "Estoy muy contenta por la oportunidad que me han dado, con un reparto espectacular", ha expresado. Sus compañeros se han alegrado por ella, y ha recibido una gran ovación en el programa de Telecinco.

Además, la de San Blas ha anunciado: "El año que viene estaré en el Festival de Málaga". Sobre el papel que desempeñará, la madrileña ha explicado: "Es algo mío de mi vida, pero que no lo sabe la gente. Es algo de mí que va a sorprender mucho".

Una de las localizaciones ha sido Marbella, pero la otra no la ha "querido decir". Por otro lado, ha admitido haber grabado muchas veces las escenas: "Lo quería hacer perfecto". "Yo hago un papel importante para la protagonista, que ella viéndome a mí quiere hacer...", ha adelantado antes de que la interrumpieran.

No obstante, no ha seguido dando información: "No voy a decir nada". "Cuando hice el papel de Torrente no era el mejor momento de mi vida, pero ahora lo estoy disfrutando con locura", ha declarado.